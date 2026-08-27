Jaume Morell, gerente de SJD Palma-Inca: "La frontera entre lo sanitario y lo social debe desaparecer"

San Juan de Dios lleva siete décadas formando parte de la historia sanitaria de Mallorca, pero para su director gerente, Jaume Morell, el principal desafío no está en el pasado, sino en el futuro inmediato. “Las necesidades sanitarias y sociales cada vez van a ser más complejas y más importantes”, advierte delante de los micrófonos de Onda Cero Mallorca. Un reto que vincula directamente al crecimiento de la población y al envejecimiento progresivo de la sociedad balear.

Según explica Morell, la respuesta pasa por reforzar áreas estratégicas como la rehabilitación, la geriatría y la traumatología. “Tenemos que consolidar todo lo que estamos haciendo en nuestra cartera de servicios públicos porque son especialidades que atacan directamente problemas de personas muy vulnerables y cada vez habrá más por este envejecimiento de la población”, explica en el programa Más de uno Mallorca con Elka Dimitrova.

El mensaje principal de Morell, sin embargo, va más allá de la actividad hospitalaria tradicional. El gerente defiende un cambio profundo en el modelo asistencial. “La frontera que separa la parte sanitaria de la parte social cada vez es más tenue y debe desaparecer”, asegura.

A su juicio, el paciente ya no puede entenderse únicamente desde la enfermedad. “Tiene que haber un modelo más integrado entre hospital, atención primaria, domicilio y recursos sociales”, afirma. Y añade una de las reflexiones más destacadas de la entrevista: “El acompañamiento no debe darse solo en la fase aguda de un problema de salud, sino que debe llegar al domicilio, a las circunstancias familiares e incluso sociales de cada persona”.

Un referente en rehabilitación

Los hospitales San Juan de Dios de Mallorca se han convertido en una referencia autonómica en rehabilitación y neuro-rehabilitación, una especialización que ha evitado durante años que numerosos pacientes tengan que desplazarse a la Península para recibir tratamiento.

“La referencia te llega por la especialización, por el buen trabajo”, explica Morell. Ese liderazgo se refleja en cifras que hablan por sí solas. Solo durante 2025, los centros realizaron más de 710.000 técnicas de rehabilitación para alrededor de 17.500 pacientes.

Sin embargo, el director gerente insiste en que detrás de los números hay personas. “Lo importante es que detrás de esas 710.000 técnicas hay 17.500 pacientes y 17.500 historias diferentes”, subraya. “Lo que buscamos es que mejoren su autonomía y recuperen su funcionalidad”.

Innovación para recuperar la autonomía

Uno de los ámbitos donde San Juan de Dios está apostando con más fuerza es la neurorehabilitación avanzada. Morell destaca iniciativas como NeuroDrive, un programa que incorpora simuladores de conducción para ayudar a pacientes con daño neurológico a recuperar capacidades perdidas tras accidentes o enfermedades. De hecho, el hospital de Palma cuenta con la contribución de los fondos recaudados con la última carrera Ponle Freno del Grupo Atresmedia y AXA en Palma.

“La innovación va de la mano de la neurorehabilitación”, afirma. Para el gerente, la tecnología no sustituye al profesional, sino que multiplica sus posibilidades. “Lo que puedes hacer con robótica o con innovación multiplica por mucho lo que puedes hacer solo con fisioterapia tradicional”, explica. Eso sí, puntualiza que detrás de cada avance sigue estando el factor humano: “Siempre hay un profesional sanitario que prescribe y acompaña al paciente”.

La incorporación de herramientas innovadoras permite además acelerar procesos de recuperación. “Puedes hacer muchísimas más repeticiones del ejercicio necesario para rehabilitarse y que sean mucho más precisas y adaptadas al problema de cada paciente”, añade el director gerente de San Juan de Dios Palma-Inca.

La colaboración con la sanidad pública

Durante la entrevista, Morell también reivindica el papel que desempeña San Juan de Dios dentro de la red sanitaria pública balear. “Nuestra vocación es siempre dar respuesta a lo que la Administración Pública necesita”, asegura. En este sentido, recuerda que el objetivo final es facilitar la vida al ciudadano mediante unidades altamente especializadas y equipos multidisciplinares capaces de atender todas las dimensiones de una misma patología.

“El objetivo es que el paciente resuelva su problema con un solo interlocutor”, señala. Y pone como ejemplo unidades de referencia como lesión medular o amputados, donde médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, urólogos y otros especialistas trabajan conjuntamente.

“Lo que intentamos es dejar de marear al ciudadano de un sitio a otro”, resume. Concluye el director gerente de San Juan de Dios Mallorca, el gran reto de los próximos años será precisamente ese: construir una atención cada vez más cercana, coordinada y humana, capaz de responder a una sociedad que envejece y que necesita cuidados mucho más allá de las paredes de un hospital.