Jaume Anglada podría pasar a planta en los próximos días tras su atropello

El cantante mallorquín Jaume Anglada, que sigue ingresado en una unidad de cuidados intermedios en el Hospital Universitario Son Espases, podría pasar a planta de hospitalización convencional en los próximos días.

Así se desprende del último parte facilitado por fuentes hospitalarias que indican, al mismo tiempo, que el estado general del músico es bueno.

Cabe recordar que el músico lleva dos semanas ingresado en el centro hospitalario después de sufrir el pasado 8 de agosto un atropello en la avenida Joan Miró de Palma cuando circulaba con su moto por un coche que se dio a la fuga.

El conductor del vehículo, un joven de unos 20 años, abandonó el lugar del accidente, pero fue detenido en su domicilio poco después gracias a la colaboración de varios ciudadanos que anotaron la matrícula. El joven permanece en prisión provisional.