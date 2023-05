Jaime Martínez (PP): "Yo no dejo que mis hijas vayan a la plaza de España a partir de las siete de la tarde"

El candidato del PP a la alcaldía de Palma, Jaime Martínez, ha pasado este martes por los micrófonos de Onda Cero y en una entrevista concedida al programa Más de uno Mallorca se mostrado muy contundente con sus propuestas respecto a "la inseguridad que viven los ciudadanos" de la ciudad. Además, ha asegurado Martínez que faltan 300 agentes de policías en la capital balear, por lo que se compromete a aumentar la seguridad en las zonas más conflictivas como la Plaza de España.

"Yo no dejo que mis hijas vayan a partir de las siete de la tarde porque no me genera seguridad para ellas", ha contestado Martínez a las preguntas de la periodista Elka Dimitrova.

Sobre la limpieza de Palma, el candidato popular a la alcaldía de Palma, Jaime Martínez, ha recordado que ahora mismo "Palma es una de las ciudades más sucias de Europa", por lo que propone "una mejor gestión" de los recursos de Emaya para acabar con la suciedad en la capital balear. Además, ha propuesto un plan de choque contra el vandalismo en la ciudad y la eliminación de grafitis.

En materia de impuestos, ha asegurado que, si gobierna, "con los presupuestos más grandes de la historia, no habrá recortes", por lo que defiende el candidato del PP una buena gestión económica. Sobre las nuevas licencias de taxi que acaba de conceder el Ayuntamiento de Palma, añade Martínez que "son pura propaganda y que no van a llegar este verano".

En este punto, el cabeza de lista del PP de Palma ha insistido en esta radio en que hay que "planificar" para poder abordar la falta de taxistas en la temporada turística. Califica la aprobación de licencias temporales que no podrán ser efectivas por falta de coches y taxis de "propaganda· del alcalde socialista José Hila.

Asimismo, el candidato a la alcaldía de Palma del PP ha declarado que apuesta por la electrificación de los autobuses de la EMT y por crear vías segregadas para los patinetes que circulan por la capital balear. Durante la entrevista en Onda Cero, Jaime Martínez también ha criticado los retrasos en el proyecto de vivienda de Son Busquets y ha arremetido contra el presidente de Gobierno central, Pedro Sánchez, por "engañar" al actual equipo de Gobierno de Cort con la cesión del suelo.