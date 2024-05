Miles de personas exigen en Palma defender el catalán frente a "políticas involutivas" de "una minoría fanática"

Miles de personas --la Obra Cultural Balear ha cifrado el número de asistentes en unos 40.000, número que la Policía Local ha rebajado hasta los 5.000--, se han dado cita este domingo en la plaza Major de Palma para exigir a la administración que defienda el catalán frente a las "políticas involutivas" de "una minoría fanática" que, en su opinión, han marcado los primeros meses de esta legislatura.

Estas miles de personas se han congregado con motivo de la Diada per la Llengua, organizada por la Obra Cultural Balear (OCB), y que ha contado con el apoyo de más de 60 entidades y plataformas de la sociedad civil de Mallorca. La Diada per la Llengua ha comenzado a las 17.30 horas, en plaza de la Porta Pintada, con la llegada de la 'flama' del Correllengua por parte de OCB, Joves de Mallorca per la Llengua y representantes de la sociedad civil, que han seguido la 'cercavila' por Sant Miquel hasta plaza Mayor, donde se ha celebrado el acto central.

La 'flama' del Correllengua ha llegado a la plaza Major de Palma pasadas las 18.15 horas, acompañada de un grupo de 'xeremiers' que interpretaban los acordes de la canción 'No en volem cap'. Durante el acto central, ha intervenido el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, quien ha asegurado que tanto él como las miles de personas que han querido participar en la Diada per la Llengua, se han reunido este domingo "por responsabilidad" para defender el catalán porque, como lengua propia de esta comunidad autónoma, quieren que esta esté "viva en todos los ámbitos de la vida pública".

En este sentido, ha exigido a los poderes públicos que "cumplan con su obligación estatutaria de protegerla y promocionarla" y, al mismo tiempo, "a las fuerzas políticas democráticas que hagan piña" frente a los que, ha considerado el presidente de la OCB, son "una minoría fanática" que "la quiere hacer desaparecer". Asimismo, ha exigido especialmente al PP que "vuelva al consenso estatutario" y "el cese de las medidas involutivas que han marcado este nefasto inicio de legislatura". "Presidenta Prohens ya basta, rectifique porque todavía está a tiempo. Abandone la confrontación lingüística, deje de crear conflictos y problemas donde no los había", ha dicho Llabrés, momento en el que una multitud enardecida se ha sumado a estas palabras con pitos y gritos de "basta ya".

"Deje de ir del brazo de los intolerantes", ha añadido Llabrés, dirigiéndose a la presidenta del Govern porque "no podemos consentir que el odio de estos intolerantes condicione las políticas públicas de este país, secuestre la Democracia y rompan la convivencia". De esta manera, el presidente de la OCB se ha referido a una "extrema derecha antimallorquina" que, en su opinión, "ha puesto en el punto de mira a la lengua catalana y a la OCB por lo que esta representa". "Presidenta Prohens ha de escoger, o esta con la mayoría social del pueblo de Mallorca, incluso con sus votantes, en la convivencia, en el Estatut, en la Democracia, o está, y continua, arrodillada ante el fascismo, genuflexa ante el fascismo", ha subrayado Llabrés, concluyendo que "la lengua no se toca, su unidad tampoco".

También, ha intervenido durante el acto central el presidente de Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz, para agradecer a las "más de 20.000 personas que han participado en el Correllengua" de este año 2024, que por primera vez, ha sido interislas, para "demostrar que la lengua --el catalán-- está bien viva" y la van a "defender cada vez que haga falta". De esta manera, ha advertido a los que, en su opinión, les "quieren exterminar como pueblo", que los jóvenes de Mallorca, en particular, y de Baleares, en general, "no darán ni un paso atrás".

Además, Mar Grimalt i Miquela Lladó han sido las encargadas de leer el manifiesto de la Diada per la Llengua, en el que han reivindicado los derechos lingüísticos de los ciudadanos con el objetivo de que el catalán "sea una herramienta de cohesión social", que "se pueda utilizar siempre, sin miedo ni complejos, en cualquier circunstancia y ante cualquier interlocutor". El acto central por la Diada per la Llengua, que llevaba sin realizarse desde el año 2019, ha concluido con una acción colectiva en la que los asistentes han levantado unos mapas individuales de Mallorca con los colores de la senyera.

MIEMBROS DEL PSIB, MÉS Y PODEMOS, EN EL ACTO EN DEFENSA DEL CATALÁN

En la Diada per la Llengua se han podido ver asimismo a representantes políticos de los partidos de la izquierda, PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca y Podemos. Entre los Socialistas ha destacado la presencia de su secretaria general y presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien, después, en un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, ha destacado la importancia de "defender aquello que nos une, reivindicar lo que nos identifica, celebrar lo que somos".

"Qué orgullo ver la plaza Major de Palma a rebosar de gente para recibir la 'flama' del Correllengua 2024. Miles de personas diciendo claramente sí a la lengua", ha añadido Armengol, quien ha dado las "gracias" a Joves de Mallorca per la Llengua y a la OCB, así como a "todos los que estos días han participado en una iniciativa tan emocionante y necesaria", en su opinión. Por parte de MÉS per Mallorca se ha podido ver a los portavoces de la formación ecosoberanista en el Consell y en el Ayuntamiento de Palma, Jaume Alzamora y Neus Truyol, respectivamente, entre otros. Y, finalmente, en representación del partido político Podemos en Baleares, ha acudido la coordinadora de la formación en las Islas, Lucía Muñoz.