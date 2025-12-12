La inflación baja al 3,2% en Baleares, su nivel más bajo desde junio

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Baleares se situó en el 3,2% interanual en noviembre, cuatro décimas menos que el mes anterior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Se trata del nivel más bajo registrado en las islas desde junio de este año.

En comparación con octubre, los precios en el archipiélago descendieron un 0,1%, mientras que en lo que va de 2025 la inflación acumula un incremento del 2,7%.

Los sectores que más presionaron al alza los precios en Baleares respecto a noviembre de 2024 fueron restaurantes y hoteles, con un aumento del 6,1%; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 4,8%; y bebidas alcohólicas y tabaco, con un 4,2%. También destacaron las subidas en el grupo de “otros bienes y servicios”, que aumentó un 3,3%.

Por el contrario, las menores variaciones se registraron en ocio y cultura (+1,4%), muebles y artículos del hogar (+1,5%), vestido y calzado (+1,7%) y comunicaciones (+1,8%).

En el conjunto de España, el IPC se redujo una décima en noviembre, hasta el 3%, después de elevarse un 0,2% respecto al mes anterior. Baleares fue una de las comunidades con la inflación más elevada del país, solo por detrás de Madrid (3,7%) y la Comunitat Valenciana (3,4%).