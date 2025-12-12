ECONOMÍA

La inflación baja al 3,2% en Baleares, su nivel más bajo desde junio

La inflación se moderó en Baleares en noviembre y se situó en el 3,2% interanual, su nivel más bajo desde junio, principalmente por la bajada de los precios de la energía y el freno en el encarecimiento de la cesta de la compra.

Onda Cero Mallorca

Palma |

La inflación y los conflictos bélicos provocan un descenso de las ventas en alimentación y bebidas
La inflación y los conflictos bélicos provocan un descenso de las ventas en alimentación y bebidas | Europa Press

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Baleares se situó en el 3,2% interanual en noviembre, cuatro décimas menos que el mes anterior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Se trata del nivel más bajo registrado en las islas desde junio de este año.

En comparación con octubre, los precios en el archipiélago descendieron un 0,1%, mientras que en lo que va de 2025 la inflación acumula un incremento del 2,7%.

Los sectores que más presionaron al alza los precios en Baleares respecto a noviembre de 2024 fueron restaurantes y hoteles, con un aumento del 6,1%; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 4,8%; y bebidas alcohólicas y tabaco, con un 4,2%. También destacaron las subidas en el grupo de “otros bienes y servicios”, que aumentó un 3,3%.

Por el contrario, las menores variaciones se registraron en ocio y cultura (+1,4%), muebles y artículos del hogar (+1,5%), vestido y calzado (+1,7%) y comunicaciones (+1,8%).

En el conjunto de España, el IPC se redujo una décima en noviembre, hasta el 3%, después de elevarse un 0,2% respecto al mes anterior. Baleares fue una de las comunidades con la inflación más elevada del país, solo por detrás de Madrid (3,7%) y la Comunitat Valenciana (3,4%).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer