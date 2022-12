IKEA reparte casi 140.000 euros entre sus clientes de Baleares y Canarias

El pasado mes de octubre IKEA Family volvió a celebrar el Día Gratis en IKEA Baleares y Canarias. La iniciativa consiste en la devolución del importe íntegro (hasta un máximo de 2.000 euros) de todas las compras efectuadas con las tarjetas IKEA Family y VENTAJON durante un día completo del mes de octubre, en todas las tiendas y Puntos IKEA, así como en las compras online. Este año, el sábado 15 de octubre fue el día seleccionado, mediante sorteo ante notario.

656 personas se han beneficiado de estas devoluciones. Entre ellas Adelaida “¡Pensé que era una broma! Estoy muy agradecida por esta oportunidad… ¡no me lo esperaba”. A Mario, su nuevo dormitorio de 1.200 euros le ha salido gratis. “Nunca me toca nada” y no me creía la noticia.

La cantidad reembolsada por IKEA Family asciende a casi 140.000, ya que el día 15, al ser sábado, es uno de los días de más afluencia en todas las tiendas y Puntos IKEA de Baleares y Canarias.

Con este tipo de iniciativas IKEA Family quiere premiar la fidelidad de sus titulares, que también pueden disfrutar de las ventajas que ofrece IKEA Baleares y Canarias.

La organización se muestra muy satisfecha con los resultados obtenidos en esta acción, por lo que su continuidad en 2023 está garantizada.

