Hoteleros, expertos en tecnología y alumnos se reúnen en Palma para abordar el uso de los datos en el sector turístico

Hoteleros de Mallorca, expertos en tecnología y alumnos se han reunido este jueves en Palma para abordar el uso de los datos en el sector turístico.

La jornada práctica, organizada por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), ha comenzado esta mañana en el hotel Aubamar Palma Resort.

Ha estado centrada en mostrar cómo los datos y la tecnología pueden ayudar a mejorar el servicio al cliente, generar ingresos y organizar el trabajo de los establecimientos hoteleros.

El programa ha puesto el foco en seis ámbitos de aplicación, como el valor de cada reserva y la venta adicional, la personalización de la experiencia del huésped, la digitalización de procesos internos, la gestión y el rendimiento de las habitaciones, la gamificación para implicar a los equipos y las nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial (IA).

"Nos hemos querido reunir un año más para hablar de tecnología, datos y de qué manera afrontamos los retos de la actividad para, con mayor conocimiento, tomar decisiones más acertadas para que los resultados sean más adecuados", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación la vicepresidenta ejecutiva de la patronal hotelera de Mallorca, María José Aguiló.

El sector turístico, ha incidido, ya pasó por una etapa centrada en la recopilación de datos y ahora entra en una fase en la que la prioridad es "depurarlos y seleccionarlos para ver cuáles aportan más valor" tanto a nivel interno como de cara a los clientes.

La idea, según ha señalado el responsable de Transformación Digital del ITH, Pedro Fernández, es "conocer casos de éxito en la aplicación de tecnologías en diferentes procesos operativos de los hoteles para mejorar sus negocios y lograr una mayor inteligencia turística".

Para ello han reunido a socios de la FEHM, expertos en tecnología y alrededor de medio centenar de alumnos de la Escuela de Hostelería de Baleares (EHIB). Los empresarios han podido plantear a los especialistas los retos que afrontan y los estudiantes, prepararse para un futuro profesional que arrancarán en pocos meses.

El director académico de la EHIB, Aitor Martínez, ha reivindicado la apuesta del centro de formación por el estudio y la gestión de las tecnologías aplicadas al turismo.

"Estamos contentos de que los alumnos puedan ver de primera mano como el sector está empleando estos datos. No es el futuro, es el presente, y nuestros estudiantes son el presente", ha subrayado.