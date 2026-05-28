economía

El Govern inicia su campaña de la Renta Ágil y espera que los baleares se puedan ahorrar más de 350 euros de media

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el director de la Agencia Tributaria de Baleares, Alberto Roibal, han presentado el inicio de esta campaña

Europa Press

Palma |

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la Renta.
Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la Renta. | CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS

El Govern ha comenzado este jueves su campaña de la Renta Ágil 2025 por vía telefónica y de manera presencial en 38 municipios, con los que espera que los baleares se puedan ahorrar algo más de 350 euros de media a través de las deducciones autonómicas.

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el director de la Agencia Tributaria de Baleares, Alberto Roibal, han presentado el inicio de esta campaña con la que esperan superar los 40 millones de euros de impacto que tuvieron las deducciones autonómicas en la campaña de 2024.

Así, han detallado que en el anterior ejercicio tributario se pudieron acoger a alguna de estas rebajas más de 111.000 contribuyentes en Baleares, lo que supone un 72,9% más que las personas que lo hicieron en 2022.

No obstante, Costa ha incidido en que los declarantes no acepten el borrador que emite la Agencia Tributaria sin haber revisado antes si tiene derecho a algunas de las 24 deducciones autonómicas existentes, ya que se tienen que picar expresamente en el formulario inicial.

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