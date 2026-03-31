La FEHM prevé una Semana Santa con ocupación de entre el 70 y el 75% y confía en una temporada similar a la de 2025

Mallorca arranca la temporada turística con el 92% de sus establecimientos hoteleros ya abiertos, consolidando una tendencia de aperturas cada vez más tempranas que reduce la dependencia del pico estival y da mayor estabilidad económica al territorio. Así lo ha explicado en Onda Cero María José Aguiló, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, quien ha dibujado un panorama de normalidad y cumplimiento de previsiones para este inicio de temporada.

Semana Santa: entre el 70 y el 75% de ocupación

Las previsiones de ocupación hotelera para Semana Santa en Mallorca se sitúan entre el 70 y el 75%, con posibilidad de repuntes de última hora en algunas zonas y productos concretos. Aguiló ha subrayado que estas cifras son muy similares a las del año pasado y que las reservas se están comportando con normalidad, con dos perfiles de cliente que conviven: el que reserva con mucha antelación para asegurar precio y disponibilidad, y el que decide en el último momento.

Sin impacto de la guerra de Irán, de momento

Respecto al conflicto en Oriente Próximo, la vicepresidenta de la Federación Hotelera ha asegurado que, a día de hoy, el sector no está detectando cancelaciones ni trasvase de clientes desde otros destinos. "A nivel de reservas no estamos viendo que esté incidiendo ni en positivo ni en negativo", ha afirmado, aunque ha advertido de que la situación podría cambiar según evolucione el conflicto.

Un modelo turístico más equilibrado y menos estacional

Aguiló ha destacado el avance del modelo de temporada larga en Mallorca, donde ya el 20% de los hoteles asociados a la Federación mantienen sus instalaciones abiertas durante todo el año. En febrero estaban abiertos el 40% de los establecimientos, en marzo el 70% y en abril se alcanza ya el 92%. Para que este modelo funcione, la vicepresidenta ha reclamado que los servicios públicos, las infraestructuras y la oferta complementaria acompañen este cambio y abandonen la organización tradicional de seis o siete meses de actividad.

Mercados y nueva conexión con Canadá

El mercado británico y el alemán siguen siendo los grandes pilares de la demanda turística hacia Mallorca, con el primero mostrando mayor dinamismo esta temporada. A ellos se suman el mercado francés, el escandinavo y un creciente interés del mercado americano. Precisamente en esa línea de diversificación, la Federación ha participado recientemente en unas jornadas en Toronto para presentar Baleares como destino sostenible ante agentes de viaje canadienses.

Aguiló ha destacado la oportunidad que abre el nuevo vuelo directo entre Palma y Montreal, operado por Air Canadá desde el 17 de junio hasta el 24 de octubre. "Este mercado tiene mucho interés en viajar durante los meses de invierno y temporada baja, lo cual alinea mucho con la estrategia del destino", ha señalado. Además, ha recordado que estas conexiones también facilitan la llegada de turistas estadounidenses, ya que las líneas operan de forma conjunta.

Verano: previsiones similares a 2025

De cara a los meses de verano, Aguiló ha mostrado cautela pero optimismo. Con los datos disponibles, mayo y junio presentan buenas perspectivas, mientras que julio y agosto muestran reservas estables aunque todavía con margen de venta. En conjunto, la vicepresidenta prevé "una temporada normal, buena", muy similar a la del año pasado.