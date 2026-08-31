Fallece el exconseller de Turismo Celestí Alomar, el impulsor de la ecotasa.

El exconseller de Turismo Celestí Alomar ha fallecido este lunes a los 76 años, según ha podido confirmar Europa Press.

Alomar fue responsable del área de Turismo entre 1999 y 2003 en el primer Govern del Pacte encabezado por Francesc Antich e impulsor de la conocida como 'ecotasa'.

Fue uno de los fundadores, en febrero de 1976, del Partido Socialista de las Islas, que posteriormente se transformó en Partido Socialista de Mallorca (PSM).

Formó parte de uno de los gobiernos de Felipe González como director general y fue diputado en el Parlament entre 1999 y 2007.

En su etapa como conseller de Turismo impulsó la ecotasa, que fue aprobada en el Parlament en 2001 y posteriormente derogada en 2003 por el Govern presidido por Jaume Matas. Un nuevo pacto de izquierdas presidido por Francina Armengol recuperó la medida, llamada ahora Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en el año 2016.