El estado de Jaume Anglada no experimenta grandes cambios y sigue estable dentro de la gravedad

LEER MÁS El cantante Jaume Anglada, ingresado grave en la UCI tras ser arrollado en Palma por un conductor a la fuga

El cantante mallorquín Jaume Anglada sigue estable dentro de la gravedad y permanecerá ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Son Espases.

Fuentes hospitalarias han actualizado a primera hora de este lunes el estado de salud del cantante y han señalado que no se han producido "grandes cambios respecto a días previos".

Anglada permanece ingresado en el centro hospitalario desde el pasado viernes tras sufrir un atropello mientras conducía su moto en la avenida Joan Miró de Palma.

El conductor huyó del lugar del accidente aunque pudo ser rápidamente detenido en su domicilio gracias a los testigos que anotaron el número de matrícula. El joven permanece en prisión provisional desde el viernes por la noche.