La educación infantil inicia este lunes una serie de movilizaciones para reclamar un convenio autonómico

Los sindicatos CCOO, UGT y STEI iniciarán este lunes una serie de movilizaciones para reclamar un convenio autonómico de educación infantil que acabe con la precariedad de los educadores y maestros de la etapa 0-3 años. La primera de las tres protestas previstas tendrá lugar a las 18.00 horas frente a la sede de la Asociación Provincial de Centros de Enseñanza de Baleares, una de las patronales.

La mayoría de trabajadores del sector en Baleares se rigen por el convenio estatal de educación infantil, que fija para un educador infantil un salario aproximado de 20.000 euros brutos anuales. En cambio, en las 'escoletes' de gestión indirecta con nuevas licitaciones a partir del 1 de septiembre de 2025, gracias al acuerdo autonómico firmado, un educador infantil pasa a percibir 21.254 euros anuales de salario base, más un complemento autonómico de unos 3.816 euros anuales, más otros complementos (tutoría, formación), situando el salario total por encima de los 25.000 euros anuales en muchos casos.

Esto supone una diferencia de más de 5.000 euros anuales respecto al convenio estatal, según los cálculos realizados por los sindicatos para reivindicar la necesidad de firmar un convenio colectivo autonómico. También existen diferencias salariales existentes con las 'escoletes' de gestión directa municipal o autonómica y las que se integran dentro de centros concertados, todas ellas con sus correspondientes condiciones salariales.

Ante esta situación, las tres organizaciones sindicales han exigido la negociación inmediata de un convenio autonómico que abarque a todo el colectivo, salarios que estén de acuerdo con la tarea educativa que llevan a cabo estos profesionales, la reducción de la precariedad laboral, el reconocimiento profesional del sector como etapa educativa, la equiparación del calendario escolar al del resto de etapas educativas, diferenciar jornada lectiva de la no lectiva dentro del horario laboral y la mejora de la calidad educativa de toda la etapa de educación infantil.

Tras este lunes, los sindicatos han convocado otras protestas los días 4 de mayo (18.00 horas) frente a la sede de Pimem y 11 de mayo (18.00 horas) en la plaza de Espanya de Palma.