Educación amplía plazas de FP y refuerza la orientación para reducir el abandono escolar en Baleares

En una rueda de prensa este lunes, el conseller Antoni Vera ha detallado que se han creado 87 nuevas plazas de orientadores, hasta llegar a 451, y se han incorporado 1.078 nuevas plazas de FP entre los cursos 2024-2025 y 2025-2026, junto con nuevos docentes y ciclos formativos. El abandono escolar temprano en las Islas se situó en 2025 en el 15,2 por ciento, cinco puntos menos que el año anterior y el nivel más bajo de la última década, según datos del Ministerio de Educación.

El programa, impulsado por la Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa y desplegado a través de la red de Puntos de Orientación Académica y Profesional (POAP), incorpora nuevas acciones y un sistema de seguimiento para detectar el riesgo de abandono. También prevé tareas de acompañamiento a jóvenes que ya han dejado los estudios y quieren retomarlos.

La iniciativa se estructura en tres fases. La primera, de detección y prevención primaria, incluye herramientas como el formulario ‘Start FP’, actividades de tutoría y orientación, charlas informativas para familias y profesorado, formación específica para docentes, visitas a centros de FP, un registro de la trayectoria académica y profesional de cada alumno y los encuentros ‘L’FP t’escolta’.

En una segunda fase, dirigida específicamente a alumnos de FP en riesgo de abandonar, los centros, con el apoyo del POAP de referencia, harán un seguimiento a partir de los resultados del formulario, utilizarán la herramienta ‘Ancoratge’ para identificar casos no detectados y activarán el ‘Programa de Rastreo y Prevención’ cuando sea necesario.

La tercera fase se centra en los jóvenes que ya han dejado los estudios, con sesiones de acompañamiento, una valoración personalizada de cada caso y un traspaso coordinado cuando el alumno se incorpora a un nuevo centro formativo.

Vera ha anunciado además la actualización de los Programas de Cualificación Inicial (PQI) y Específicos (PQIE), así como la ampliación de la oferta de FP, con el objetivo de ofrecer itinerarios más flexibles y adaptados a las necesidades de los jóvenes. Los PQI se dirigen a jóvenes de entre 16 y 21 años sin título de ESO, con posibilidad de ampliarlo hasta los 22, mientras que los PQIE están destinados a alumnado con una discapacidad intelectual igual o superior al 33 por ciento.

Según la Conselleria, aproximadamente la mitad del alumnado completa estos programas y, al cabo de un año, el 80 por ciento continúa estudiando o se ha incorporado al mercado laboral. La actualización normativa permitirá ampliar la oferta, facilitar su impartición en centros sostenidos con fondos públicos, adaptarlos al marco estatal y al modelo de formación en empresa, y ofrecer cualquier certificado profesional de nivel 1 por programa. Educación prevé iniciar la implementación de estas medidas en el curso 2026-2027, con una planificación coordinada y un proceso de admisión adaptado a las nuevas necesidades.