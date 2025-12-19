economía

La economía de Baleares creció un 3,2% en el tercer trimestre, según la CAEB

La presidenta de CAEB este viernes en la Copa de Navidad que organiza la confederación con los medios ha querido subrayar que nuestra economía está ligada al turismo

Patricia Segura

Palma |

La presidenta de CAEB, Carmen Planas.
La presidenta de CAEB, Carmen Planas. | CAEB

La economía de Baleares creció un 3,2% en el tercer trimestre, por encima de la media española y europea, según la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB). El empleo marca máximos históricos y el paro baja al 3,8%, pero la productividad está estancada y los costes laborales energéticos y burocráticos siguen altos. Este hecho, según Carmen Planas, presidenta de CAEB, "repercute directamente al consumidor".

La presidenta de CAEB este viernes en la Copa de Navidad que organiza la confederación con los medios ha querido subrayar que nuestra economía está ligada al turismo. CAEB advierte de que el actual modelo, muy apoyado en el turismo y la construcción, se acerca a sus límites económicos, sociales y ambientales.

Además, Planas se ha mostrado optimista sobre la apuesta por la innovación del sector empresarial y ha puesto el foco en la apuesta por la formación para aumentar la productividad en las empresas del archipiélago.

