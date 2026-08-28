Doctor Flaquer de SJD Palma-Inca: “La población envejece y el sistema sanitario tiene que adaptarse a una nueva realidad”

El envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la necesidad de adaptar los recursos sanitarios marcan buena parte de los desafíos a los que se enfrenta la sanidad actual. Así lo explica Nicolás Flaquer, director médico de San Juan de Dios Palma-Inca, durante una entrevista en Onda Cero Mallorca en la que analiza la evolución del sistema sanitario y el papel que desempeñan centros como los de San Juan de Dios.

“La población envejece y el sistema sanitario tiene que adaptarse a una nueva realidad”, resume Flaquer, especializado en geriatría. Una transformación que, según explica, obliga a replantear la organización de los servicios sanitarios para responder a pacientes con necesidades cada vez más complejas y prolongadas en el tiempo.

El director médico recuerda que la medicina actual atiende a una población muy distinta a la de hace apenas unas décadas. “Vivimos más años y eso es una magnífica noticia, pero también supone un incremento de patologías crónicas que requieren seguimiento, coordinación y recursos especializados”, señala en una entrevista en el programa Más de uno Mallorca con Elka Dimitrova.

En este contexto, destaca el papel que desempeña San Juan de Dios dentro de la red asistencial de Baleares, especialmente en ámbitos como la rehabilitación, la recuperación funcional y la atención a pacientes con procesos complejos. “Nuestro objetivo es complementar el sistema público y aportar valor allí donde podemos ser más útiles para el paciente”, explica.

Flaquer insiste en que el futuro de la sanidad pasa por una atención cada vez más personalizada y coordinada. “No se trata únicamente de curar enfermedades, sino de acompañar a las personas durante todo su proceso asistencial y ayudarles a mantener la mejor calidad de vida posible”, afirma.

La innovación tecnológica también forma parte de esa adaptación. Sin embargo, advierte de que el progreso debe ir acompañado de una visión humana de la medicina. “La tecnología es fundamental y nos permite diagnosticar y tratar mejor, pero nunca puede sustituir la relación entre el profesional y el paciente”, sostiene.

Precisamente uno de los grandes retos que identifica para los próximos años es preservar esa cercanía en un sistema sometido a una enorme presión asistencial. “La humanización de la atención sanitaria debe seguir siendo una prioridad. Los pacientes necesitan sentirse escuchados y comprendidos”, recalca.

Durante la conversación en los micrófonos de Onda Cero Mallorca, Flaquer también pone en valor la colaboración entre los distintos centros sanitarios de las Islas Baleares para responder a una demanda creciente. “La sanidad actual exige trabajo en equipo, coordinación y capacidad de adaptación constante. Solo así podremos afrontar los retos que tenemos por delante”, concluye.

Con testimonios como el de Nicolás Flaquer, la serie de entrevistas impulsada por Onda Cero Mallorca tras la concesión del Premio de la Solidaridad 2026 permite conocer de cerca el trabajo de los profesionales que, desde San Juan de Dios, contribuyen cada día a mejorar la atención social y sanitaria en Baleares.