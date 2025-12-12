Detenidos tres jóvenes por una oleada de robos en tiendas de bicicletas en Mallorca

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, por su presunta implicación en una decena de robos cometidos en diferentes municipios de Mallorca. A los arrestados se les atribuyen nueve delitos de robo con fuerza —siete en tiendas y dos en vehículos—, además de un hurto y un delito de pertenencia a organización criminal.

Los agentes los sorprendieron la madrugada del pasado jueves dentro de un establecimiento de Manacor, al que habían accedido tras fracturar la puerta del local. Un tercer joven esperaba en un vehículo estacionado cerca. En el momento de la detención, la Policía les intervino 150.000 euros en efectivo.

La investigación, desarrollada por la Brigada de Policía Judicial de Manacor, permitió vincularlos con otros robos cometidos en distintos puntos de la isla. Según la Policía, los tres formaban un grupo organizado y estable en el tiempo, con reparto de funciones y una actividad delictiva “desbocada”.

Días antes de su arresto, los jóvenes habían perpetrado varios robos en tiendas de bicicletas en Palma, Son Servera, Alcúdia, Cala Millor y Manacor, utilizando furgonetas sustraídas para desplazarse entre los distintos municipios. En uno de los asaltos sufrieron un accidente de tráfico y abandonaron uno de los vehículos robados antes de huir a pie.

Las detenciones ponen fin a una sucesión de robos en cadena que había generado alarma entre los comerciantes del sector en la isla.