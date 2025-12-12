SUCESOS

Detenidos tres jóvenes por una oleada de robos en tiendas de bicicletas en Mallorca

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, acusados de cometer una decena de robos en establecimientos de Mallorca, principalmente en tiendas de bicicletas, tras una investigación que ha permitido frenar una oleada de asaltos.

Onda Cero Mallorca

Palma |

Detenidos tres jóvenes por una oleada de robos en tiendas de bicicletas en Mallorca
Detenidos tres jóvenes por una oleada de robos en tiendas de bicicletas en Mallorca | Europa Press

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, por su presunta implicación en una decena de robos cometidos en diferentes municipios de Mallorca. A los arrestados se les atribuyen nueve delitos de robo con fuerza —siete en tiendas y dos en vehículos—, además de un hurto y un delito de pertenencia a organización criminal.

Los agentes los sorprendieron la madrugada del pasado jueves dentro de un establecimiento de Manacor, al que habían accedido tras fracturar la puerta del local. Un tercer joven esperaba en un vehículo estacionado cerca. En el momento de la detención, la Policía les intervino 150.000 euros en efectivo.

La investigación, desarrollada por la Brigada de Policía Judicial de Manacor, permitió vincularlos con otros robos cometidos en distintos puntos de la isla. Según la Policía, los tres formaban un grupo organizado y estable en el tiempo, con reparto de funciones y una actividad delictiva “desbocada”.

Días antes de su arresto, los jóvenes habían perpetrado varios robos en tiendas de bicicletas en Palma, Son Servera, Alcúdia, Cala Millor y Manacor, utilizando furgonetas sustraídas para desplazarse entre los distintos municipios. En uno de los asaltos sufrieron un accidente de tráfico y abandonaron uno de los vehículos robados antes de huir a pie.

Las detenciones ponen fin a una sucesión de robos en cadena que había generado alarma entre los comerciantes del sector en la isla.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer