El Consell de Mallorca lanza un plan de 84 millones de euros para hacer frente al impacto de la guerra de Irán

84 millones de euros y apenas 31 días después del inicio del conflicto. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha presentado este martes el Plan Mallorca Protege, un paquete de medidas de respuesta económica y social al impacto de la guerra de Irán en la isla. El plan, que se someterá a votación en el pleno ordinario del 9 de abril, es complementario a las medidas ya anunciadas por el Govern balear y por el Gobierno central.

Familias, empresas y sector productivo, los tres ejes del plan

El grueso de las medidas se concentra en tres grandes líneas. La primera, la protección a las familias más vulnerables, con 9 millones de euros que se distribuirán a través de los servicios sociales para hacer frente a la escalada de precios en los gastos básicos. A ello se suman 2 millones de euros en ayudas para familias con hijos menores de 16 años federados en actividades deportivas, para evitar que la inflación limite el acceso al deporte, y un millón adicional para clubs y federaciones deportivas.

La segunda línea se centra en el apoyo al tejido productivo local: 2 millones de euros en bonos de consumo de producto local para dinamizar la demanda, un millón de euros para cooperativas agrícolas y 300.000 euros para el sector cultural y artesanal. Además, el Consell anticipará hasta el 75 o el 100% de los pagos de las subvenciones que convoque, con el objetivo de agilizar la gestión administrativa y reducir los plazos de cobro para empresas y entidades.

51,5 millones para infraestructuras

La tercera y más cuantiosa línea del plan es la inversión pública: 51,5 millones de euros para modernizar y mejorar la sostenibilidad de las infraestructuras viarias de Mallorca, más 2 millones adicionales para la renovación de instalaciones deportivas municipales. El Consell también revisará todas las adjudicaciones de obra pública en curso para actualizar precios y ampliar plazos, una medida que busca proteger a las empresas contratistas del encarecimiento de materiales provocado por el conflicto.

Una comisión extraordinaria antes de Pascua

Galmés ha explicado que todos los grupos políticos representados en el Consell recibirán hoy mismo la convocatoria de una comisión informativa extraordinaria, que se celebrará inmediatamente después de las fiestas de Semana Santa, para debatir el plan antes de su aprobación definitiva el 9 de abril. El president ha subrayado que el Consell actúa "con responsabilidad, diligencia y rapidez", y ha destacado que la mayoría de las medidas son de aplicación inmediata una vez aprobadas.