El Consell de Mallorca concede ayudas a 45 proyectos municipales para mejorar la eficiencia del agua

El Consell de Mallorca ha aprobado la concesión de ayudas a 45 proyectos presentados por ayuntamientos y mancomunidades de la isla dentro de la convocatoria de subvenciones de 2025 para inversiones en el ciclo del agua. La institución destinará un total de cinco millones de euros a actuaciones relacionadas con la mejora de las redes de abastecimiento, la reparación de fugas y el aprovechamiento de los recursos hídricos.

El presidente insular, Llorenç Galmés, y la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, han presentado este viernes las actuaciones incluidas en el Pacto por el Agua. Galmés ha destacado que estas ayudas responden a una demanda histórica de los municipios, mientras que Amate ha puesto en valor la agilidad en la tramitación de las subvenciones, que se han publicado y concedido dentro del mismo año.

En total, 49 municipios se beneficiarán de esta convocatoria. Veintitrés destinarán los fondos a la mejora de la red de agua, trece a la redacción de proyectos, y otros impulsarán obras específicas como la creación de pozos de reserva —en ses Salines, Santa Eugènia, Puigpunyent, Pollença y Llubí— o la instalación de contadores —en Artà, Banyalbufar, Estellencs y Capdepera—. También se incluye la solicitud de la Mancomunidad del Pla de Mallorca, que prevé interconectar las redes de varios municipios por un importe de 321.000 euros.

Las subvenciones se han distribuido según criterios de superficie, población y número de núcleos poblacionales, con cuantías que oscilan entre los 32.100 y los 321.000 euros. Desde el Consell subrayan que este plan da continuidad al compromiso de destinar cinco millones anuales a inversiones en el ciclo del agua, con una previsión total de 35 millones de euros en la legislatura.