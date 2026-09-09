El Consell no desvela qué tasa aplicará a los vehículos la ley que limitará su entrada en Mallorca pero asegura que será "proporcional"

Bosch ha asegurado que, una vez tomada en consideración la ley por el Parlament, los técnicos trabajarán en los detalles, y que la cuantía de la tasa dependerá "de factores técnicos" y costes derivados de la certificación y el control de la entrada de vehículos".

Por otra parte, acerca del debate sobre la fecha de la Diada de Mallorca, el conseller ha asegurado que le gustaría llegar a un "amplio consenso de las fuerzas políticas" como pasó en los años 90, y que el cambio a la actual "representa más a toda la isla y no celebra actos violentos", ha dicho, como la conquista de Mallorca el 31 de diciembre.

Por último, sobre los últimos resultados de Baleares en el Informe PISA de 2025, Bosch opina, como docente de formación, que se debería tener un debate nacional "para repensar y elaborar una ley educativa consensuada".