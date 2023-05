El CIS da la victoria al PSOE en Baleares, con más de 5 puntos de ventaja sobre el Partido Popular

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves su gran sondeo de los comicios del próximo 28 de mayo. En Baleares, da la victoria al PSOE, con más de 5 puntos de ventaja sobre el Partido Popular.

Los socialistas obtendrían la mayoría parlamentaria con el 31’5% de los votos, seguido del PP, que se quedaría como la segunda fuerza política, con el 26% de estimación del voto. Le seguiría VOX, con el 13’6%, Més per Mallorca con un 10’8%, Unidas Podemos con el 7’4%. Por encima del 2% de los votos se quedarían Proposta per les Illes, Ciudadanos, mientras que Mes per Menorca obtendría un 1’7% de estimación de voto.

El CIS ha publicado este jueves su macroencuesta sobre las elecciones autonómicas y municipales convocadas para el próximo 28 de mayo, un estudio al que seguirá después un sondeo flash que tendrá que difundir a más tardar el lunes 22 de mayo. El estudio ronda las 20.000 entrevistas e incluye datos de estimación de voto y de asignación de escaños en cada una de las doce autonomías que están llamadas a renovar sus Parlamentos.