Cañadas endurece el discurso contra el PP: "Su palabra no vale nada"

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha advertido este miércoles que la palabra del PP "no vale nada" y ha advertido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que "los votos de Vox se respetan y su programa también". "Tenemos que escuchar cada dos por tres que nuestro programa, con sus líneas rojas, son chantajes mientras el suyo hay que respetarlo. No tienen cultura de pacto y eso ya les pasó factura en las elecciones nacionales y parece que la siguiente seguirá siendo así", ha afirmado en la segunda sesión del Debate de Política General.

En un duro discurso contra quienes fueron socios de investidura, Cañadas ha acusado al PP de "apropiarse" del discurso de Vox y de mantener en Baleares "una campaña para destruir a Vox". La portavoz también ha tenido palabras para el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, que en rueda de prensa, dijo que Voix hacía seguidismo del PP. "Como chiste para el Club de la Comedia no está mal, como declaración roza el ridículo más espantoso", ha apuntado.

"No vamos a permitir que nos roben el discurso contra la inmigración irregular", ha añadido.

Cañadas ha reprochado a Prohens que en más una hora y media de discurso "se olvidara de decir que su gobierno es posible gracias a sus acuerdos con Vox". Sobre esta cuestión, se ha preguntado, mientras Prohens reivindica el 90 por ciento del cumplimiento de su programa, sobre el programa de Vox. "¿Cuándo se cumple 'la paraula donada' en el acuerdo de presupuestos si la primera medida que proponemos ya nos la quieren tumbar antes de debatirla?", ha afirmado.

La portavoz ha insistido en que Prohens es presidenta "porque Vox lo permitió" y ha acusado al PP "de jugar a dos bandas".

Manuela Cañadas ha reivindicado que sin Vox "no hay gobernabilidad". En esta línea, ha señalado al Govern que si quieren hacer políticas a medio y largo plazo, podrán contar con ellos. "Si quieren priorizar a los ciudadanos de Baleares en las políticas que son ahora mismo prioridad y necesidad, podrán contar con nosotros", ha apuntado.

INMIGRACIÓN IRREGULAR

La portavoz de Vox se ha referido a uno de los principales anuncios lanzados este martes por la presidenta, en relación al endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales y ha advertido que "no basta con cambiar el discurso y copiar a Vox en cada palabra" y, recordando las referencias de Prohens al reto demográfico, ha señalado que "el verdadero reto demográfico se está viendo con la inmigración ilegal masiva y descontrolada".

"Porque hasta que ustedes y su partido han cambiado el discurso y copiado el de Vox, miles de muertos han flotado por las costas y el coste de esta inmigración ilegal, que son miles de millones de euros, lo han tenido que asumir los ciudadanos de este país", ha señalado.

Siguiendo con las acusaciones de doble discurso, Cañadas ha advertido que no se puede votar en Europa y a nivel nacional con el PSOE todas las políticas migratorias y luego hacer discursos totalmente opuestos.

"No se puede decir aquí no queremos inmigrantes ilegales y estar arrodillados en Europa a la criminal Agenda 2030 que llena nuestro país de invasores sin control alguno", ha afirmado.

En este sentido, ha acusado a la presidenta del Govern de "llorar" porque se ha consolidado una ruta migratoria con Argelia, y a nivel nacional votar a favor de la regularización de más de 500.000 personas "provocando un efecto llamada criminal".

Para Cañadas, la cuestión migratoria no es solo una cuestión de dinero o de espacio. "Es una cuestión de principios, de defensa de nuestra identidad nacional, de nuestras raíces, de nuestra historia y de nuestro futuro colectivo como pueblo. Por eso sus proclamas contra la inmigración ilegal carecen de credibilidad, de base y de fundamento y por eso frente a las marcas blancas la gente elige el original", ha alertado.

SERVICIOS SOCIALES Y TURISMO

Manuela Cañadas también ha acusado al PP y al Govern de apropiarse de sus medidas también en materia de servicios sociales. "Limitar el acceso a la renta social garantizada u otras prestaciones a quienes no tengan un mínimo de residencia legal fue una medida y exigencia de Vox para la aprobación de los presupuestos", ha recordado, también las normas sobre discapacidad, las reducciones fiscales en relación con la dependencia y las ayudas por natalidad a las familias. "Todo ello son medidas de Vox", ha añadido.

En relación con el aumento de la presión asistencial sanitaria, Cañadas cree que ha llegado la hora de plantearse el acceso a todas las coberturas del sistema de salud "de la que gozan los inmigrantes ilegales, que aumentan las listas de espera y colapsan los diferentes servicios", aunque ha garantizado que "no dejarán morir a nadie a la puerta de un hospital".

También en turismo, la portavoz de Vox ha considerado que los cambios legislatuvos, de nuevo, fueron fruto de la negociación con Vox. Cañadas ha acusado a Prohens de asumir los discursos de la izquierda, por ejemplo, con la limitación semanal de cruceristas en Palma.

Manuela Cañadas ha hecho un llamamiento a "inundar" el mercado de la vivienda, reivindicando que si hubiera sido por Vox las medidas en este sentido hubieran sido más valientes. "Gracias a Vox hemos avanzado enormemente en lo que se refiere a la liberalización de suelo tan necesaria en esta comunidad", ha apuntado.

En cuestiones de lengua, Cañadas ha lamentado la "tímida defensa" que la presidenta del Govern hizo de las modalidades insulares del catalán. "Creemos que reflejan un complejo de inferioridad inexplicable. Que su defensa se reduzca a que los niños lean algún cuento resulta revelador", ha afirmado.

Sobre la vehicularidad del castellano en la educación, la "indignación" del PP nace de darse cuenta de que "no han podido engañar a Vox".

"El PP y el gobierno que usted preside ha demostrado con su postura de impedir el debate de nuestro proyecto de ley que jamás tuvieron la más mínima intención de hacer realidad ese derecho básico de padres y alumnos", ha indicado, considerando la maniobra como "un juego de trileros".