POLÍTICA

Bauzá acusa al PSIB de callar ante el abuso de Aena y el Gobierno en Baleares

El conseller de Turismo carga contra los socialistas en el Parlament por no pronunciarse sobre la polémica lona publicitaria del aeropuerto de Palma, mientras el PSIB acusa al PP de ser "el partido de la expansión turística"

Onda Cero Mallorca

Palma |

Bauzá acusa al PSIB de callar ante el abuso de Aena y el Gobierno en Baleares
Bauzá acusa al PSIB de callar ante el abuso de Aena y el Gobierno en Baleares | Europa Press

El conseller de Turismo, Jaume Bauzá, ha aprovechado el pleno del Parlament de este martes para cargar contra el PSIB por su silencio ante la polémica lona publicitaria que el grupo financiero alemán Sparkassen instaló en el aeropuerto de Palma. Bauzá ha acusado al Gobierno central y a Aena de gestionar las infraestructuras baleares "de espaldas a los residentes" y buscando únicamente el rendimiento económico, y ha reprochado a los socialistas que mientras el Govern alzaba la voz, "aún no se sabe la opinión del PSIB". "El Gobierno abusa de manera flagrante de los residentes y ustedes callan", ha sentenciado el conseller.

La respuesta del PSIB no se ha hecho esperar. El diputado socialista Llorenç Pou ha acusado al PP de ser "el partido de la expansión turística" y ha puesto sobre la mesa el dato de 38.000 plazas turísticas, equivalentes a unos 200 hoteles, que no pagan el Impuesto de Turismo Sostenible y que podrían comercializarse en el futuro. Pou ha señalado además que el Consell de Mallorca reconoce que las plazas oficiales se registran con tres o cuatro años de retraso, por lo que las 115.000 plazas que el PP atribuye al anterior gobierno socialista serían, en realidad, responsabilidad del ejecutivo actual. Bauzá ha respondido con el principio de "por una plaza de alta, una de baja" que rige la normativa turística balear.

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