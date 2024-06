El PP balear lamenta el "incidente deplorable" entre Garrido, "que no guardó la neutralidad", y Le Senne, "que no supo estar"

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha criticado el "incidente deplorable" vivido este martes en el pleno por parte, según ha mencionado, tanto del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, como de la vicepresidenta segunda de la Cámara, Mercedes Garrido. "Garrido no guardó, desde la Mesa, la neutralidad que se presume a los miembros, y la respuesta del presidente fue totalmente deplorable, no supo estar y hoy, en la Junta, le hemos exigido que pidiera disculpas", ha explicado el 'popular' en rueda de prensa.

Sagreras ha avanzado, en este sentido, que el presidente de la Cámara ha pedido perdón aunque a nivel privado, y ha considerado que estas disculpas debe "hacerlas extensibles de manera pública a la ciudadanía". Además, el portavoz del PP ha hecho un llamamiento a la "reflexión" de los grupos por la "creciente agresividad y tensión que se vive en el Parlament". "Empezamos a tener demasiados ejemplos de estos malos comportamientos que los ciudadanos no entienden de ninguna manera", ha agregado.

De otro lado, preguntado por el escrito para la remoción de Le Senne presentado por la oposición en bloque y que la Mesa este miércoles no ha admitido a trámite, Sagreras ha limitado esta decisión a las competencias del presidente de la Cámara. En detalle, ha explicado que el conjunto de la izquierda ha presentado el escrito este miércoles pero ha entrado cuando ya se estaba produciendo el debate en la Mesa. Por tanto, es "un escrito extemporáneo que no se ha podido estudiar", ha añadido, asegurando, además, que es "largo y técnico". Con todo, ha remarcado que "corresponde al presidente aceptar a trámite" estas cuestiones, "y no lo ha hecho". "Nosotros no huiremos de ningún debate, pero es una responsabilidad del presidente", ha insistido Sagreras.

LA OPOSICIÓN EN BLOQUE PIDE LA DIMISIÓN DE GABRIEL LE SENNE

La oposición en bloque ha responsabilizado al PP de impedir este miércoles que se tramite la remoción del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y, por tanto, de permitir que se mantenga en el cargo. "El PP ha elegido a la ultraderecha". Así lo han indicado los portavoces parlamentarios del PSIB-PSOE, Iago Negueruela; MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia; Més per Menorca, Josep Castells, y la representante de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, en una rueda de prensa conjunta ofrecida este miércoles tras la Junta de Portavoces.

Cabe recordar que los grupos de la oposición han presentado esta moción de remoción de Le Senne por "negligencia notoria y grave" durante el pleno del martes, en el que el presidente de la Cámara balear arrancó una foto de Aurora Picornell y les Roges del Molinar. De esta forma los cuatro grupos han activado un mecanismo que nunca antes se había hecho en el Parlament para apartar al presidente. Sin embargo, la Mesa, gracias a los votos de PP y Vox, ha impedido esta tramitación "alegando extemporalidad", según Castells. Cabe resaltar, sin embargo, que la Mesa no puede evitar esta tramitación, aunque sí "atrasarlo al máximo", ha añadido el representante de Més.