Autovidal y Grupo Malla ante la modernización: del garaje de 1921 al coche autónomo y la publicidad digital

La digitalización y la innovación tecnológica están cambiando la manera de vender coches y de hacer publicidad en Mallorca. Así lo han puesto de manifiesto Andrés Vidal, director general de Grupo Autovidal, y Alejandra Company, directora general de Grupo Malla Publicidad, en un programa especial de Onda Cero Mallorca emitido desde Torre Asima.

Ambas compañías, protagonistas de la tercera edición del libro 'Empresarios con Valor' de la Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA), representan dos sectores que han tenido que reinventarse para adaptarse a un mercado cada vez más tecnológico. Autovidal celebra este año 105 años de historia, mientras Grupo Malla Publicidad cumple 60 años.

Del garaje al coche conectado

Grupo Autovidal nació en 1921 como un pequeño garaje. Más de un siglo después, la empresa familiar trabaja con 26 marcas y ha incorporado a su oferta vehículos eléctricos y soluciones tecnológicas que han cambiado la experiencia de compra y uso del automóvil.

“Si nuestro bisabuelo nos viese hoy, estaría sorprendido por el hardware: las instalaciones, los coches modernos, la tecnología. Pero, cuando empezase a hablar con nosotros, diría: ‘ese es mi software’, porque los valores siguen siendo los mismos”, ha explicado Andrés Vidal.

Para Vidal, la gran transformación todavía está por llegar. Considera que el coche autónomo supondrá la siguiente revolución del sector, porque permitirá que el vehículo se mueva sin que una persona esté al volante. “Ya se están haciendo pilotos en Madrid, así que no es una quimera lejana”, ha asegurado. En su estimación, esta tecnología podría extenderse en los próximos ocho a diez años.

La publicidad pasa al digital

Grupo Malla Publicidad también ha experimentado una profunda evolución desde su fundación en 1966. En sus inicios, la empresa trabajaba con vallas de madera y carteles pintados a mano, en una época en la que la publicidad exterior española daba sus primeros pasos.

Hoy, la compañía ha iniciado la instalación de soportes digitales en las marquesinas de Palma. Esta modernización permite actualizar una campaña de forma inmediata, frente al largo proceso de producción y colocación de los anuncios tradicionales.

“Antes para hacer un anuncio lo pintaban y tardaban lo que tardaban; ahora, con un clic, subes el anuncio”, ha explicado Alejandra Company.

La directora general de Grupo Malla considera que la inteligencia artificial tendrá un papel relevante en la creación de campañas, pero descarta que sustituya a la publicidad tradicional. “La publicidad en la radio y en la calle son los básicos que se mantendrán. Evolucionará el tipo de soporte, pero no el contenido”, ha afirmado.

Tecnología con valores

Pese a los cambios tecnológicos, ambos empresarios coinciden en que la esencia de sus negocios sigue siendo la misma. Para Vidal, la pasión, la honestidad y el respeto por los clientes y los trabajadores son los valores que han permitido a Autovidal superar más de un siglo de actividad.

Company subraya que la combinación entre creatividad humana e inteligencia artificial será clave en el futuro de la publicidad. La modernización, coinciden ambos, no consiste solo en incorporar nuevas herramientas, sino en adaptarlas a las necesidades reales de empresas, comercios y ciudadanos de Mallorca.