Aumenta el número de personas mayores que comparte vivienda o abandona Baleares por la crisis habitacional

El número de personas mayores que se ven obligadas a compartir vivienda o incluso abandonar Baleares por la crisis habitacional está aumentando en los últimos años.

Lo ha explicado este martes la secretaria general de la Unión Insular de Mallorca de CCOO, Yolanda Clavo, en la presentación del volumen 'Observatorio social de las personas mayores. Para un envejecimiento activo', que edita CCOO en colaboración con la Fundación Primero de mayo.

"Nuestras personas mayores tienen graves dificultades para una vida digna y activa en Baleares", ha afirmado. Para un pensionista con una pensión media de 1.442 euros, un alquiler es "prácticamente imposible" con precios medios para una vivienda de 65 metros cuadrados de 1.308 euros al mes.

Ante este escenario, cada vez más personas mayores se ven obligadas a compartir vivienda, no con familiares sino con otras personas mayores que tampoco "puede permitirse el lujo" de pagar un alquiler con la pensión.

Al mismo tiempo, en los últimos tres o cuatro años está aumentando también el número de pensionistas que abandonan el archipiélago hacia sus lugares de origen, incluso en algunos casos dejando en Baleares a sus hijos. Hay casos de pensionistas con vivienda en propiedad en el archipiélago que vendiendo esta propiedad pueden comprar una nueva, más económica, en sus lugares de origen.

Según los datos facilitados, el número de personas mayores de 65 años ha aumentado hasta un 18 por ciento en la última década y un 2,5 por ciento en el último año, hasta superar las 210.400 personas y representar el 16,8% del total.

En términos generales, según ha indicado, en el archipiélago hay 217.205 pensionistas de los cuales 193.318 cobran una pensión de jubilación, que se sitúa, de media en los 1.442 euros, aunque con una brecha de género que reduce lo que cobran las mujeres en unos 200 euros menos que los hombres, aunque sean mayores en número.

SISTEMA GARANTIZADO

Por su parte, el secretario de Organización de Pensionistas estatal, Ignacio García, ha asegurado que el sistema público de pensiones está "garantizado" y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las generaciones jóvenes y ha llamado a "deshacer el bulo" de que no cobrarán sus pensiones.

"El sistema público de pensiones es perfectamente sostenible, por mucho ruido que hagan. Ha habido y habrá modificaciones. No os asustéis. Cuando yo empecé a trabajar ya se hablaba de ello. Cobraréis vuestra pensión, no os preocupéis", ha indicado. En el caso balear, García ha reivindicado la importancia de la inmigración.

García ha alertado, sin embargo, de la extensión del 'low cost' en la dependencia y ha llamado la atención sobre el hecho que, en toda España, el dos por ciento de las personas que cuidan a personas dependientes tiene más de 80 años.

También en materia sanitaria, ha alertado de la intención de los gobiernos de derechas, incluyendo el Govern balear, de "querer" la privatización de la sanidad, la educación y los servicios públicos.

En esta línea, el secretario general de Pensionistas de Baleares de CCOO, Mateu Bosch, ha pedido un mayor control de las derivaciones entre la sanidad privada y la pública. Según ha defendido, un aumento de las plantillas en la sanidad pública evitaría las derivaciones a la privada que, en definitiva, también se pagan con dinero público a través de los conciertos.

Según se recoge en el Observatorio, en el año 2024 Baleares destinó el 5,2% del gasto sanitario a pagar conciertos con empresas privadas. Por su parte, el gasto sanitario público representó el 5,4% del PIB regional, situándose como la penúltima comunidad autónoma en porcentaje de riqueza dedicada a sanidad.

También según el informe, en Baleares la esperanza de vida a los 65 años es de 19,5 años para los hombres y 23 años para las mujeres.