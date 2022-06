Adrover insiste en que la investigación de la Policía Local sobre el accidente es "seria, rigurosa y muy profesional"

La regidora de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Joana Maria Adrover, ha insistido este martes en que la investigación realizada por la Policía Local sobre el accidente en el que un coche del cuerpo atropelló a tres personas, una de las cuales falleció, es "seria, rigurosa y muy profesional".

Adrover ha recordado que la investigación "ya está judicializada" después de que este lunes se entregara a la Fiscalía de Seguridad Vial los resultados de la investigación, si bien ha añadido que la Policía Local sigue investigando.

"No hemos recibido ninguna comunicación de que paremos la investigación. Por tanto, es obligación legal de la Policía, que es quien tiene competencias, continuar adelante con la investigación", ha aclarado antes de reiterar que han trasladado las conclusiones obtenidas hasta el momento a la Fiscalía, si bien no lo han hecho a la Guardia Civil porque el Instituto Armado "no lo ha solicitado".

"Estamos a expensas de cualquier requerimiento que recibamos. Recibimos la petición de reunión por parte de Fiscalía y se mantuvo ayer, se hará a expensas de lo que nos pidan, tenemos muy claras las competencias de la Policía Local y actuamos como la ley nos marca", ha declarado ante preguntas de los medios de comunicación.