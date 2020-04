Sin acuerdo para bajar el sueldo de los diputados autonómicos

La única formación que propone una rebaja de los sueldos de los parlamentarios de hasta un 30% es Proposta per les Illes, mientras que Més y Podemos estarían a favor de una rebaja salarial. El PSIB-PSOE, sin embargo, aceptaría solamente renunciar a las dietas y PP, Vox y C's proponen donar las dietas a entidades.

La rebaja de sueldo de los diputados autonómicos durante la crisis sanitaria parece inviable. Este miércoles los portavoces parlamentarios no solo que no llegaron a un acuerdo, sino que se emplazaron a una próxima reunión la semana que viene. Para ello, admiten que habría que modificar el presupuesto de la cámara balear, aunque todos los grupos han mostrado voluntad de arrimar el hombro y reducir gastos. En lo que no están de acuerdo es en la forma.

Proposta per les Illes-El Pi es la única formación que propone una rebaja del 30% del salario de Sus señorías, durante el estado de alarma, y un 10% adicional hasta final de año. Més y Podemos también están a favor de una rebaja salarial, pero el PSIB-PSOE solo aceptaría renunciar al cobro de dietas.

Por su parte, PP, Vox y Ciudadanos entienden que, en todo caso, el dinero se debe destinar a donaciones a las entidades que cada uno considere.

Donde sí ha habido acuerdo es en reanudar el control al Govern a partir del próximo martes, 14 de abril, con una presencia reducida de diputados y mediante voto telemático.

El ejecutivo autonómico, por su parte, ya ha confirmado que no se plantea tocar el suelo de los consellers y altos cargos. Así se ha expresado la portavoz del Govern, Pilar Costa, tras el Consell de Govern extraordinario celebrado este jueves.

Costa ha admitido, sin embargo, que el Govern se está replanteando todo el presupuesto anual a raíz de la crisis sanitaria y económica.