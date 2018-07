Nadal pasa a cuartos tras vencer en tres sets a un rocoso Kamke

Nadal comenzó el partido más entonado que el anterior. En apenas 17 minutos abrió brecha en el marcador (4-1) con un primer servicio certero (73 por ciento) y resolutivo frente a un rival que no terminaba de ajustar su saque (50 por ciento de primeros).



Al español le bastó, a partir de ahí, con mantener su saque para hacerse con el primer set por 6-3 en 35 minutos frente a un jugador al que nunca se había enfrentado en partido oficial.



Kamke fue mejorando su puntería y aumentando la potencia de sus golpes hasta romper el servicio de Nadal en el cuarto juego del segundo set, aprovechando un bache de juego del español, que se vio 4-1 abajo.



El alemán, que en su partido de primera ronda no había cedido una sola vez su servicio, quiso hacerse fuerte con su saque, pero en el séptimo juego de la segunda manga Nadal, más metido dentro de la pista, hizo el "break" y en el siguiente igualó a cuatro, pero el germano no se desmoronó y acabó ganando el desempate por 7-3. Nadal sólo había aprovechado una de las nueve bolas de break que tuvo.



La igualdad persistió en el set decisivo. Cada jugador se iba anotando su servicio, hasta que en el octavo juego Nadal aprovechó una doble falta -la sexta- de Kamke para hacer el break y zanjar la contienda, a continuación, con su saque.



Mañana, en cuartos de final, le espera el letón Ernests Gulbis, séptimo cabeza de serie, que hoy dejó fuera del torneo al polaco Lukasz Kubot por 6-2, 4-6 y 6-3.



El británico Andy Murray -número 4 del mundo- y el español Fernando Verdasco, cabezas de serie números 3 y 8, respectivamente, han quedado eliminados en la segunda ronda.



Murray, que en su regreso tras una operación de espalda había superado la primera ronda sin perder un solo juego ante el catarí Mousa Shanan Zayed, cayó hoy por 6-3, 4-6 y 6-2 frente al alemán Florian Mayer.



Verdasco ganó el primer set por 6-4 y mantuvo un equilibrado duelo con el rumano Victor Hanescu en el segundo, pero fracasó en el desempate, donde no logró un solo punto, y terminó perdiendo la manga decisiva por 6-2.