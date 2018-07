2-1. Lugo acaricia la salvación y mira arriba tras remontar ante el Mallorca

El Lugo acaricia la permanencia, su objetivo principal, y mira hacia arriba tras remontar en el Anxo Carro ante el Mallorca (2-1), que llevaba cuatro partidos sin perder y no había caído a domicilio en todo 2014.

El conjunto balear pretendía dar un salto cualitativo en su visita al Lugo, pero la derrota le deja en el ecuador de la clasificación y lo aleja de los puestos de promoción de ascenso, a los que el equipo gallego también opta.



El Mallorca superó al Lugo en los primeros lances del partido y lo certificó a los doce minutos con una acción de Martí Riverola, que tuvo tiempo para maniobrar y, con un lanzamiento lejano, sorprendió a José Juan, que no se esperaba el disparo.



El tanto espabiló a los locales, que avanzaron metros y tuvieron tres ocasiones, pero sin acierto, en las botas de su máximo goleador, el franco-italiano Vincenzo Rennella, a su regreso al once inicial después de dos encuentros como suplente.



El Lugo es de los equipos que más oportunidades de gol necesitan para marcar y ante el Mallorca también tuvo que insistir para poder empatar el partido casi a la media hora con un disparo fortísimo de Fernando Seoane que se estrelló en el larguero y que aprovechó Iago Díaz para cabecear sin oposición al fondo de la red.



El equipo gallego conservó el balón hasta el descanso, pero llevó más peligro el Mallorca, que dispuso de la ocasión más clara a los 43 minutos con un remate de Alfaro que se encontró a Pavón en su camino a la portería de José Juan.



Las intervenciones del portero del Lugo, que salió a la frontal del área para despejar el balón ante Alfaro, y las de Miño, que exhibió reflejos en un remate de Iago Díaz a bocajarro, evitaron que el marcador se moviera en la reanudación.



El Mallorca mejoró con los cambios que introdujo Lluís Carreras, quien, como Setién, no se conformó con el empate, especialmente en los diez últimos minutos, en el que el partido fue de ida y vuelta.



Rozó el gol el conjunto balear en un remate de Asensio que sacó José Juan y el Lugo respondió con un cabezazo de Rennella a centro de Pablo Sánchez que le sirvió para completar la remontada a falta de cinco minutos para la conclusión del partido.