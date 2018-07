Las listas de espera quirúrgica se reducen un 20,34 % en un año

Las listas de espera quirúrgica en Islas Baleares se han reducido en un año en 3.610 personas, lo que supone un 20,34 %, con lo que a 31 de diciembre de 2013 todavía 14.410 esperaban para ser operados.



En este sentido, el conseller de Salud, Martí Sansaloni, que ha informado en una rueda de prensa de las listas de espera quirúrgicas y de consultas especializadas del Ib-Salut de 2013, ha apuntado una "tendencia decreciente".



"No puede ser nunca una buena noticia, ya que detrás de cada número hay una persona, queda mucho trabajo por hacer pero la tendencia es buena", ha precisado.



Según el conseller, esta caída de 17.750 personas esperando una intervención quirúrgica en diciembre de 2012 a 14.140 un año después se debe principalmente al aumento de las operaciones en los hospitales públicos, que se incrementaron en 5.292, hasta las 50.502.



Este incremento ha sido posible, ha explicado Sansaloni, gracias al mejor aprovechamiento de las salas de operaciones de los hospitales públicos, a un máximo aprovechamiento de la jornada de trabajo, y al esfuerzo de los profesionales, a los que ha agradecido su compromiso.



La demora media para una operación ha pasado de 121,9 días en diciembre de 2012 a 114,7 días a finales del año pasado, por lo que el titular de Salud ha reconocido que ésta es "su asignatura pendiente", para lo que sus esfuerzos se centrarán en reducir esta cifra.



Así también ha expresado que Salud se ha preocupado por que nadie con un patología grave tenga que esperar más de 60 días por una intervención quirúrgica, por lo que finales de 2013 habían 329 personas en estas situación, lo que supone el 2,32 % del número de pacientes.



El resto, el 84,9 % (14.140) de los pacientes pendientes de una operación han sido por patologías leves y de prioridad baja.



No obstante, la demora media de listas de espera quirúrgica preferente se ha reducido en un año de 45,9 a 34,6 días; las de prioridad normal, de 100 a 97 días; y la de prioridad baja, de 128,39 a 119,95 días.



Según destaca Salud, con estas reducciones se cumplen los tiempos máximos de espera de cinco procesos quirúrgicos que regula la ley: cirugía coronaria, valvular, prótesis de rodilla, de cadera y cataratas, por lo que cada paciente no ha esperado más de 180 días.



El director del Ib-Salut, Miquel Tomàs Gelabert, ha incidido en que dentro de los casos de prioridad alta o uno, existe el subgrupo de los pacientes oncológicos que esperan una media de 21 días, lo que se "se acerca bastante a lo que es la demora media" (los 30 que establece el proyecto de decreto de tiempos máximos de espera), ha precisado.



"Ojalá fuese bastante menos, pero empieza a ser una reducción considerable", ha manifestado Tomàs, quien ha reconocido que aún "queda mejorar" los casos de prioridad tres o baja, los que más esperan y que están relacionado con casos de traumatología de baja complejidad, como varices, juanetes o lipomas, y de entre las que el profesional marca la prioridad.



"Tenemos un cronograma y un plan de choque que están dando resultados positivos, dentro del principio de prudencia", ha dicho Sansaloni.



En cuanto a las listas de espera para consultas con un especialista, éstas también han experimentado una reducción de un 9,56 % en un año, al pasar de 56.486 a 51.085 en diciembre de 2013, con lo que se ha reducido en 5.401 personas.



Además, se ha producido una disminución del tiempo media de demora de las consultas, de 109,2 a 98,9 días.



"Por lo tanto, la tendencia positiva en cuanto a la evolución", ha señalado Sansaloni, que ha señalado que su departamento conoce las áreas y aspectos que requieren redoblar esfuerzos y plantilla y que son puntuales.



En cuanto a las listas de espera para pruebas diagnósticas, el conseller ha apuntado que se ha tomado varias medidas para su reducción, como los convenios singulares con hospitales que no son de la red pública, como Sant Joan de Deu o Cruz Roja, que ahora deben asumir realizar en sus centros estos análisis y no derivarlos a los hospitales como ocurría antes.



Se han ido paliando con los recursos con los que actualmente dispone Salud, ha señalado Sansaloni, que ha recordado que desde junio de 2013 hay un nuevo mamógrafo en Son Espases, con el que se ha incrementado el número de pruebas, mientras en Son Llàtzer se ha reforzado el área digestiva.