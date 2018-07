El juez Castro adelanta al 8 de febrero la declaración de la infanta Cristina

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha adelantado al próximo 8 de febrero la declaración en los juzgados de Palma de la infanta Cristina como imputada por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.



Castro, que ha citado a la infanta para las 10.00 horas, responde a través de una providencia al escrito planteado el pasado sábado por la defensa de la duquesa de Palma en el que renunciaba a recurrir la imputación y planteaba su deseo de declarar de forma voluntaria.



El magistrado, no obstante, precisa en su pronunciamiento que la comparecencia de doña Cristina no es voluntaria, porque responde a la citación como imputada inicialmente señalada para el 8 de marzo.



Aunque la representación procesal de la hija menor del Rey no plantea expresamente una solicitud de adelanto de la declaración, de su escrito "se desprende que es pretensión de la parte afectada acortar el tiempo", señala Castro.