Fiscalía rebaja de 5 a 3 años petición de condena para ex alto cargo Ibatur

La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado de 5 años y 3 meses a 3 años y 6 meses la petición de condena para Miguel Ángel Bonet, un ex alto cargo del Govern, por apropiarse de 95.563 euros de fondos públicos del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) entre 2004 y 2007, simulando contratos por servicios no prestados.



En la última jornada del juicio contra Bonet que se celebra en la Audiencia de Palma, el fiscal Juan Carrau ha explicado en sus conclusiones que la pena solicitada para el exsecretario de Ibatur se modifica porque, además de la atenuante de confesión tenida en cuenta antes de que comenzara la vista, aprecia ahora la de reparación del daño porque el acusado ha puesto a disposición de la comunidad autónoma la totalidad de lo sustraído.



Bonet está acusado de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y falsedad por parte de un funcionario.



Además la Fiscalía ha retirado la acusación para una de las cuatro personas que acusaba inicialmente de ser cooperadores como cómplices del delito continuado de malversación y la mantiene para los otros tres.



La acusación particular, que ejerce la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, solicita para Bonet 2 años de prisión porque tiene en cuenta la reparación del daño como atenuante muy cualificada, y pide además inhabilitación por 4 años.



El abogado defensor de Bonet, Gaspar Oliver, ha asegurado en sus conclusiones que considera la conducta de su defendido solo constituye un delito de falsedad, no de malversación, porque no disponía de los fondos de Ibatur, por lo que ha pedido una condena de 4 meses y 15 días de prisión sustituibles por multa.



De forma alternativa, como segunda calificación, el letrado ha planteado el delito de falsedad con malversación que implicaría 13 meses y 15 días de prisión, y como tercera se ha adherido a la petición de la acusación particular de 2 años, con las atenuantes muy cualificadas de reparación del daño, confesión y dilaciones indebidas.