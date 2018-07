Ferré acepta una condena de siete años de cárcel y multa de 11 millones de euros

Asimismo, Ferré y Oller deberán pagar una multa por responsabilidad civil de 11,5 millones, mientras que la empresa GPS será la responsable civil subsidiaria.

Las partes han asegurado que no recurrirán, aunque los responsables de GPS han avanzado que no suscriben la parte de responsabilidad civil, a la espera de que la autorice el juez mercantil que tramita el concurso de acreedores del grupo hotelero. Por lo tanto, la sentencia no es firme.

Entre las anécdotas de la jornada, cabe que destacar que los fiscales del caso, entre ellos, Pedro Horrach, se han quedado atrapados en uno de los ascensores del juzgado, por lo que ha sido necesaria la intervención de varios técnicos.