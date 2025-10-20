Daniel Lacalle protagoniza el XIX Encuentro de Empresarios Metafuturo Impulsa en Mallorca

El próximo jueves 30 de octubre, desde las 10:30 horas, el Espacio Tramuntana del Estadi Mallorca Son Moix acogerá una nueva cita con el foro económico y empresarial Metafuturo Impulsa, una iniciativa de Onda Cero y CaixaBank que reúne a líderes empresariales, expertos y representantes institucionales para analizar los grandes desafíos del presente y del futuro económico.

Este decimonoveno Encuentro de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa contará con la participación del reconocido economista y escritor Daniel Lacalle, quien ofrecerá una conferencia inspirada en su último libro, “El nuevo orden económico mundial”. En su intervención, Lacalle abordará las claves del cambio geopolítico y financiero global, y cómo las empresas pueden adaptarse a un escenario económico en transformación.

Además de la charla magistral, el evento incluirá una mesa de análisis con representantes destacados del tejido empresarial e institucional de las Islas Baleares, que debatirán sobre la coyuntura económica actual y las oportunidades de crecimiento sostenible para las empresas locales.

XIX Encuentro de Empresario en Positivo METAFUTURO IMPULSA | Mallorca

Un espacio para impulsar el futuro

Desde su creación, los Encuentros Metafuturo Impulsa se han consolidado como un punto de referencia para el diálogo entre el mundo empresarial, las administraciones públicas y la sociedad, fomentando el intercambio de ideas y estrategias para afrontar los retos económicos del futuro con visión, innovación y cooperación.

El acceso al evento será exclusivo mediante invitación, garantizando un entorno propicio para el networking y la reflexión entre profesionales y líderes del ámbito económico y empresarial.

Programa del evento

10.30 Recepción de invitados y coffee break.

11.00 Inicio del evento.

Presentación a cargo del director regional de Atresmedia Radio, Juan Carlos Enrique.

Primera mesa: el papel de las instituciones en la economía balear. Con Silvia Delgado , directora de la Agència de Desenvolupament Regional Balears del GOIB y un representante del Ajuntament de Palma.

, directora de la Agència de Desenvolupament Regional Balears del GOIB y un representante del Ajuntament de Palma. Segunda mesa: análisis del momento económico actual. Con Francisco Martorell Esteban, presidente de ASIMA, Carmen Planas presidenta de CAEB, Germán Pérez, gerente de ETL ILIA Confialia.

12.00 Intervención de Ramón Juan, director comercial de empresas de CaixaBank en Baleares y de Alfonso Díaz, CEO de negocio del RCD Mallorca.

Charla-coloquio con Daniel Lacalle basada en su nuevo libro: El nuevo orden económico mundial.

basada en su nuevo libro: El nuevo orden económico mundial. Turno de preguntas de los asistentes.

13.00 Vino español, networking y firma de libros por Daniel Lacalle.

14.00 Final del evento.

Un foro con respaldo institucional y empresarial

El encuentro está organizado por Onda Cero y CaixaBank, y cuenta con el respaldo de las principales instituciones del archipiélago. Entre los colaboradores institucionales se encuentran la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia del Govern de les Illes Balears, el Ajuntament de Palma y el Real Club Deportivo Mallorca, que acoge la cita en sus instalaciones.

Asimismo, el evento cuenta con el apoyo de destacadas entidades empresariales como ETL ÍLIA CONFIÁLIA, CAEB, ASIMA, Obramat y Trablisa, que refuerzan su compromiso con la promoción del tejido económico balear.