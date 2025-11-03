¡Ya puedes ver el XIX Encuentro de Empresarios Metafuturo Impulsa en Mallorca!

El foro económico y empresarial Metafuturo Impulsa, impulsado por Onda Cero y CaixaBank, ha celebrado una nueva edición en el Espacio Tramuntana del Estadi Mallorca Son Moix.

Durante la jornada, el economista Daniel Lacalle impartió la conferencia ‘El nuevo orden económico mundial’, donde advirtió sobre los riesgos del exceso de gasto público y endeudamiento en Europa y defendió la importancia de la productividad y la tecnología —especialmente la inteligencia artificial— como motores del crecimiento.

El economista describió un escenario dominado por dos grandes polos de poder económico y tecnológico: Estados Unidos y China, que “compiten como Coca-Cola y Pepsi, no como modelos antagónicos”, según Daniel Lacalle, que explicó que ambos países lideran en energía, finanzas y tecnología, y que el resto del mundo debe adaptarse a ese liderazgo.

En cuanto a Europa, Lacalle criticó el exceso de gasto público y el aumento de la carga fiscal sobre empresas y ciudadanos: “No podemos pensar que las empresas son cajeros automáticos para financiar las veleidades de gasto de los gobiernos”, advirtió.

Reclamó una apuesta decidida por la competitividad, la productividad y la adopción de inteligencia artificial: “La IA no destruye empleo, lo multiplica. Corea del Sur, el país que más la usa, tiene un paro del 2%”, recordó.

Lacalle concluyó con un mensaje de optimismo, destacando la fortaleza del tejido empresarial español y sectores clave como el turismo, la hostelería y la construcción: “Tenemos que creernos nuestras propias oportunidades. España tiene empresas competitivas en un entorno anticompetitivo”.

Espacio de networking

Durante la jornada, destacados empresarios, directivos y expertos compartieron sus visiones sobre los retos y oportunidades que marcan el futuro del tejido empresarial en las Islas Baleares. Innovación, sostenibilidad, transformación digital y liderazgo fueron algunos de los temas protagonistas de esta cita imprescindible para el mundo económico balear.

Ramón Juan, director comercial de empresas de CaixaBank en Baleares, ofreció una visión optimista sobre la economía balear, que —según los datos de CaixaBank Research— mantiene un crecimiento sostenible y avanza hacia un modelo basado en la calidad y no en el volumen turístico. Resaltó los desafíos de sostenibilidad, estacionalidad y digitalización, y subrayó que Baleares sigue siendo un referente en modernización hotelera y atracción de inversión empresarial.

Por su parte, Alfonso Díaz, CEO de Negocio del RCD Mallorca, presentó el nuevo Club de Negocios del club, una iniciativa para fortalecer el tejido empresarial de las Islas Baleares. Díaz destacó que el Mallorca “es un motor deportivo, social y económico” y que el nuevo espacio servirá para fomentar el intercambio entre empresas locales y el crecimiento conjunto.

Un espacio para impulsar el futuro

Desde su creación, los Encuentros Metafuturo Impulsa se han consolidado como un punto de referencia para el diálogo entre el mundo empresarial, las administraciones públicas y la sociedad, fomentando el intercambio de ideas y estrategias para afrontar los retos económicos del futuro con visión, innovación y cooperación.

Un foro con respaldo institucional y empresarial

El encuentro está organizado por Onda Cero y CaixaBank, y cuenta con el respaldo de las principales instituciones del archipiélago. Entre los colaboradores institucionales se encuentran la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia del Govern de les Illes Balears, el Ajuntament de Palma y el Real Club Deportivo Mallorca, que acoge la cita en sus instalaciones.

Asimismo, el evento cuenta con el apoyo de destacadas entidades empresariales como ETL ILIA CONFIÁLIA, CAEB, ASIMA, Obramat y Trablisa, que refuerzan su compromiso con la promoción del tejido económico balear.