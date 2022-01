Nadal gana a Giron

Rafa Nadal ha debutado en el abierto de Australia derrotando al americano Giron 6/1,6/4,6/2. El mallorquín que venía de ganar el torneo de Melbourne no ha dado ninguna opción a su rival a lo largo de las casi dos horas de partido. Nadal es un de los candidatos para sumar su Grand Slam número 21 tras la deportación de Djokovic. " Han sido meses complicados para mi. Es imposible estar más feliz ". Nadal no ha cedido ningçun servicio ante Giron y pudo controlar el partido de principio a fin. La situación del actual número 1 deja un futuro con muchas dudas teniendo en cuenta que en estos momentos no cumple con los requisitos para poder jugar en US Open ni en Canada.