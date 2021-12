El Mallorca más cerca de Europa que del descenso

El Mallorca ha dado un salto de calidad en la clasificación de primera división tras derrotar 1-2 al Atlético de Madrid en el Wanda. Los isleños rompieron una racha de siete jornada sin ganar con cinco empates que le llegaron a situar a cuatro puntos del descenso. Luis García Plaza en Radioestadio de Onda Cero destacó el trabajo de su equipo para sumar los tres puntos en el campo del vigente campeón de liga." El fútbol nos ha devuelto lo que no tuvimos en otros partidos. La clave fue el empate porque ellos necesitaban ganar y a la contra tuvimos la oportunidad. El trabajo ha sido bueno por parte de todos. A nivel personal he ganado como entrenador al Barcelona y R. Madrid pero nunca fuera. Ahora tenemos al Celta y vamos a ver si somos capaces de sumar dos victorias seguidas".

El Mallorca no ha pisado los puestos de descenso desde que se inicio la temporada y siempre más cerca de los puestos europeos que de los descenso. Luis García ha sacado rendimiento al equipo a pesar de las numerosas bajas desde inicio de temporada con Raíllo y Kubo de larga duración y en jornadas puntuales Ángel, Maffeo, Valjent, Costa, Salva Sevilla, Amath o Antonio Sánchez.

Luis García valora de forma muy especial la victoria ante el Atlético de Madrid teniendo en cuenta su pasado colchonero y la admiración por Luis Aragonés. Cuando empezaba llegaba a hacer cuatrocientos kilómetros para entrenar al Villarreal B." No tengo que esconder que soy del Atlético. Luis Aragonés es el entrenador con más personalidad, cuando estudiaba BUP iba a ver entrenar el Luis Aragonés. Luego por circunstancias personales cuando entrenaba al Villarreal B y hacia doscientos kilómetros de ida y doscientos de vuelta."

Luis García tiene contrato en vigor para la próxima temporada pero el club no descarta ampliarle su contrato el próximo verano si el equipo consigue la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. El próximo viernes los isleños recibirán al Celta de Vigo que contará con la baja por sanción de Iago Aspas. El Mallorca podría recuperar a Salva Sevilla aunque el técnico madrileños podría mantener a Baba y Galarreta en el once inicial después de la victoria del pasado sábado ante el Atlético de Madrid. El club valora la posibilidad de incorporar un central si surge la oportunidad teniendo en cuenta la baja de Raíllo que no está claro que pueda estar disponible para enero o febrero.