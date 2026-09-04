Luis García da paso a los últimos fichajes

El Real Mallorca viaja a Elda con los últimos fichajes del mercado. Luis García cuenta para la convocatoria con Guillermo Fernández y Jonh Donald teniendo en cuenta que no formarán parte por diferentes motivos Puigmal, Abdón Prats, Alberto Moreno, Luna y Jan Salas. El técnico asturiano tiene la intención de incluir a Luis Orejuela mientras que los canteranos Jandro y Aimar jugarán con el Mallorca B ante el filial valencianista. La expedición de 23 futbolistas viajará mañana y regresará después del partido desde el aeropuerto de Alicante.

Plantilla competitiva

Luis García dejó claro que la plantilla que ha confeccionado la dirección deportiva es muy competitiva pero que tendrá "quedraderos de cabeza" por la cantidad de jugadores que pueden ser titulares en cualquier momento. El Real Mallorca suma seis puntos después de tres jornadas disputadas con cinco goles a favor, cuatro a balón parado, y dos en contra.

El Real Mallorca jugará el domingo 13 de septiembre en Son Moix ante el Sabadell, viajará para jugar el día 19 para enfrentarse a la R.Sociedad B y el domingo 27 a las 16.15 recibirá en casa al Almería.