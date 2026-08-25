Jaume Mut: "Seré un alcalde en Manacor para que me todos me puedan transmitir sus inquietudes"

Jaume Mut afronta con ilusión ser el candidato del partido popular a la alcaldía de Manacor en las próximas elección. El técnico del Porreres acepta el reto con el máximo compromiso después entrenar durante 27 años a diferentes equipos de la isla como el Ferriolense, Manacor, Cardessar, Santany y Atlético Baleares además de formar parte del cuerpo técnico de Julio Velázquez en el Fourtuna Sittard y Deportivo Alavés. " La política es un nuevo reto, una ilusión nueva y iré viendo como ayudar al pueblo donde he vivido y tanto quiero. Quiero ser un alcalde para el pueblo porque es lo que me gusta con un grupo de gente muy preparada para que todos me puedan transmitir sus inquietudes".

Seguirá entrenando al Porreres

Jaume Mut seguirá esta temporada entreando al Porreres de la tercera federación. El técnico espera una liga muy competitiva. "Veo una tercera con un poco más de potencial que el año pasado. El Formentera está haciendo una gran plantilla como el Ibiza. Son clubes profesionales que entrenan por la mañana. El Platges de Calvià con José o el Santany que ha firmado a Carlos o históricos como el Manacor y Constancia. Creo que el Porreres ha formado una plantilla para conseguir lo máximo"