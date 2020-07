Kohlberg "El objetivo es ascender"

El presidente del Mallorca, Andy Kohlberg, acompañado por el consejero delegado, Alfonso Díaz, y el director deportivo, Pablo Ortells, se han dirigido por primera vez a la afición tras el descenso a segunda. No obstante, no han dado respuesta al futuro de Vicente Moreno a pesar de la ilusión que genera el técnico valenciano para la masa social. "no hay novedades, cuando las tengamos lo comunicaremos", señaló Kohlberg. El presidente del Mallorca no tiene en mente a Mateo Alemany para dirigir la entidad."Conozco a Mateo Alemany. Comimos juntos cuando visitamos Valencia pero tenemos diferentes criterios. El compromiso es a largo plazo y el objetivo ascender".