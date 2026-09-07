Jordi Horrach; "En año y medio hemos bajado un 29% la violencia en Baleares en los campos de fútbol"

Jordi Horrach sigue trabajando para luchar contra la violencia en los campos de fútbol. El presidente de la federación balear de fútbol destaca que los resultados empiezan a verse reflejados con el trabajo realizado. "En año y medio hemos bajado un 29,9% la violencia. Seguimos luchando y ahora hemos sacado un nuevo programa con charlas a niños y padres. Hemos aprobado una normativa para que los entrenadores en cualquier categoría con dos tarjetas tengan un partido de sanción"

Película centenario

La federación estrenará este martes la película "Unics" con el objetivo de repasar los cien años de historia de la federación balear de fútbol. Horrach es consciente que es muy complicado repasar todo lo sucedido a lo largo de cien años. "Es un producto bastante divertido. Una película muy dinámica que estoy seguro que va a gustar a muchísima gente, se queda corto porque hablamos de clubes, de selección, fútbol femenino, fútbol sala!

Horrach ha destacado el partido de la selección española sub´21 que jugará en Ibiza el próximo 6 de octubre ante Rumanía y el título de la Copa Illes Balears que consiguió el San Rafael que le permitirá juga la fase previa de la copa del Rey.