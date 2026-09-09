La Federación Balear de fútbol reconoce la trayectoria de Paco Muñoz en el estreno de 'Únics'

La federación balear de fútbol reconoció la trayectoria de Paco Muñoz entre los periodistas de la isla que llevan más de 25 años ejerciendo la profesión. El presidente, Jordi Horrach, entregó las diferentes distinciones en el acto celebrado en la sala Augusta con motivo del estreno del documental 'Únics' para repasar los cien años de historia de la federación.

26 años en Onda Cero

Paco Muñoz lleva 26 años como responsable de deportes de Onda Cero Mallorca cubriendo los éxitos más importantes del deporte balear. Los títulos de Rafa Nada, los ascenso del Real Mallorca, título de la copa del Rey así como la presencia de los isleños en la champions y competiciones europeas han sido contadas por el periodista de 53 años. La cadena de radio ha estado siendo la actualidad de los principales deportistas coincidiendo con el mejor momento de las historia del deporte en la comunidad Balear. El Palma Futsal, Alba Torrens, Jorge Lorenzo, Carlos Moyá, Rudy Fernández, Sergi Llull, Marcus Cooper, Elena Gómez, Joan Llaneres, Joan Mir, Izan Guevara, Augusto Fernández, Mario Mola, Marga Fullana, Enric Mas, Guillermo Timoner, Xavi Torres, Miguel Ángel Nadal, Melani Costa, o Álex Abrines han sido protagonistas en la cadena de radio.