Óscar López ha debutado con 20 años en primera división jugando con el Getafe en el Coliseum ante el Celta. El centrocampista entró en los últimos partidos del partido y cumplió el sueño de jugar en la máxima categoría del fútbol español.Óscar lleva con naturalidad su salida del Mallorca sin guardar ningún tipo de rencor hacia los responsables del club. Estando en el Mallorca B con 18 años tuvo la oportunidad de debutar con la selección absoluta de Bolivia "Tengo uan sensación agridulce porque no pudimos conseguir los tres puntos. Te acuerdas de la familia, amigos y de los malos momentos. Lo de la selección fue algo inusual debutando con 18 años debutando con la selección de Bolivia. Vi una oportunidad en Getafe que quiso aprovechar y de momento no va mal. Es un auténtico sueño para mi, una locura y estoy muy agradecido. También agradecido al Mallorca porque cogieron a ese chico de La Salle inexperto y le dieron la oportunidad de estar, se lo debo todo al Mallorca y soy fan, no me pierdo un partido y ojalá en un futuro pueda volver, este primer paso del éxito se lo debo a ellos, no meestoy Por mis condiciones puedo hacer las funciones de central pero soy medio centro.