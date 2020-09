Enric Mas "estoy muy contento con la actuación"

Enric Mas finaliza quinto en Tour de Francia y se pone como objetivo empezar mejor el próximo año. El ciclista de Artá ha valorado de forma positiva la experiencia con Movistar." Ha sido un gran resultado para el ciclismo español , con Mikel cuarto y yo quinto. Estoy muy contento con la actuación. Me gustaría empezar un poco mejor el Tour el año que viene. Lógicamente me gustaría acabar igual de fuerte que este año siempre, pero a la vez, no perder ese poquito de tiempo en las etapas iniciales".