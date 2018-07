Castro acordará este miércoles la citación de los técnicos de Hacienda pedida por el fiscal

El juez instructor instructor del caso Nóos, José Castro, quien a las 10.25 horas ha llegado a los Juzgados de Via Alemania de Palma en medio de una veintena de cámaras y periodistas que aguardaban su presencia, ha aludido hacer comentarios en torno a las afirmaciones efectuadas por el fiscal Pedro Horrach en un escrito presentado ayer y en el que apuntaba que el magistrado se ha apoyado en una "teoría conspiratoria" para imputar a la Infanta Cristina.



Preguntado por los medios sobre si ve "beligerante" el escrito del fiscal, el instructor se ha limitado a responder: "no tengo ningún comentario que hacer". No obstante, ha señalado que será este mismo jueves cuando dictará una resolución en la que accederá a la solicitud de Horrach de citar a declarar a los inspectores de la Agencia Tributaria que elaboraron los informes que exoneraron a la hija del Rey don Juan Carlos de la comisión de un delito contra la Hacienda pública.



El juez ha descendido en moto la cuesta de los Juzgados -la misma por la que deberá acceder la Infanta el póximo 8 de febrero- y posteriormente se ha introducido en el edificio judicial en medio de la nube de periodistas congregados.



En su escrito, Horrach considera "imprescindible" que, con carácter previo a la declaración de la Infanta, los inspectores declaren en calidad de peritos. Asimismo, el fiscal afirmaba que el juez se apoya en una "teoría conspiratoria" en la que se apoya para "justificar la existencia de indicios delictivos" que avalan la imputación de la Infanta.