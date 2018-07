Bauzá a Armengol: "No nos dé lecciones porque cuando gobernaron suspendieron todas las asignaturas"

El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha reclamado este martes a la portavoz del PSIB en el Parlament, Francina Armengol, que no dé "lecciones" al Govern "porque cuando gobernaron suspendieron todas las asignaturas".

Así se ha manifestado el líder del Ejecutivo balear en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre las consecuencias de la reforma laboral, donde también ha hecho hincapié en que Baleares es actualmente "el referente de toda España en recuperación de puestos de trabajo".

No obstante, Bauzá ha admitido que para solucionar la actual situación económica "no existen tratamientos milagrosos" por lo que no se puede asegurar que la reforma laboral vaya a "arreglar todo de un día para otro" puesto que se trata de algo que "necesita tiempo". No obstante, ha reclamado a la socialista que no "obvie" las 47.700 personas más "que dejaron en el paro", en relación al incremento de desempleados que se produjo durante el Govern de Francesc Antich.

"No existen los milagros sino la gestión apocalíptica que hizo el Govern del Pacte" y que provocó, ha dicho, que el actual Ejecutivo haya tenido que "pedir ayuda de todos los ciudadanos para remontar una situación terrible y hoy en día somos el referente de toda España", ha manifestado antes de decirle a la socialista que debería "estar orgullosa" del esfuerzo que han realizado los ciudadanos.

NORMA "IDEOLÓGICA"

Armengol, por su parte, ha remarcado los "efectos dramáticos" de la reforma laboral y ha dicho a Bauzá que "no hay más ciego que el que no quiere ver". Asimismo, ha señalado que esta reforma es una "norma ideológica" que "cambia las condiciones del país, obliga a aceptar cualquier condición laboral, aumenta la precariedad e incertidumbre, expulsando a los jóvenes de las islas", ha manifestado.

Finalmente, ha lamentado la "inacción" del Ejecutivo balear y ha considerado que deberían estar ocupándose de "formar a los parados para que mañana tengan un trabajo", ha dicho antes de recordar que ya le pidieron un Pacto social contra el paro. "En campaña electoral mintió a parados cuando les dijo que serían su prioridad", ha concluido la socialista.