Abren juicio oral contra Buils y seis acusados más por el caso Bitácora

Buils, que cumple condena de 3 años de cárcel desde julio del año pasado por malversación al gratificar con 15.000 euros de dinero público al exalcalde de Sóller Antoni Arbona, miembro de su partido, por unos trabajos que no hizo, se enfrentará en esta ocasión a una petición de pena de 9 años por parte de la Fiscalía Anticorrupción.



El exconseller está además acusado en otras en tres piezas distintas del llamado caso Voltor, en las que Anticorrupción ha solicitado para él penas de 10 años, 7,5 y 4 años de prisión, y que están pendientes de apertura de juicio oral.



El auto del juez Barceló recoge que el proceso del caso Bitácora juzgará a los siete acusados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación continuadas, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude a la administración, falsedad documental y tráfico de influencias.



Además de Buils, han sido acusados por la Fiscalía y la acusación particular el ex secretario de la Conselleria Miguel Ángel Bonet y su ex compañera sentimental, María Magdalena Estarellas y cuatro personas más vinculadas a la empresa Bitácora, que Anticorrupción cree que fue creada para beneficiar a sus administradores con fondos públicos, mediante convenios con la Conselleria de Turismo y el consorcio público Ib-Blau para promover el turismo náutico.



El juez Barceló ha fijado una fianza conjunta y solidaria para los siete acusados por 1.313.709 euros para asegurar las responsabilidades pecuarias que pudieran derivarse de una eventual condena.