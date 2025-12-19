Vázquez y Petit: “La Movida es una energía que no se puede explicar, hay que vivirla”

Los DJs y productores ibicencos Vázquez y Petit, creadores de La Movida Ibiza, han repasado su trayectoria, presente y futuro en una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera, donde han puesto en valor el impacto cultural y social de una de las fiestas más emblemáticas de la isla.

Con casi 20 años de historia, La Movida se ha consolidado como un referente del ocio musical en Ibiza, congregando cada temporada a miles de personas en torno a la música de los años 80 y 90, combinada con remezclas actuales y sonidos que conectan distintas generaciones.

“No hemos perdido la emoción ni las ganas de hacer una fiesta, seguimos viviendo cada sesión como si fuera la primera”, destacaron durante la entrevista.

Una fiesta intergeneracional y en constante evolución

Uno de los aspectos más subrayados por Vázquez y Petit es la diversidad del público. Lejos de ser una fiesta nostálgica, La Movida ha logrado atraer a gente muy joven, que se ha apropiado de los clásicos gracias a la energía, el formato dinámico y la adaptación sonora.

“Vemos a chicos y chicas de 20 y pocos años en primera fila, cantando temas que tienen más de 40 años”, explicaron.

La clave, aseguran, está en pensar siempre en el público y no en el gusto personal del DJ:

“Nunca vamos a una sesión pensando en lo que nos gusta a nosotros, vamos a que la gente disfrute al 100%”.

Psicología del DJ y conexión con el público

Durante la charla, los artistas explicaron cómo estructuran sus sesiones, basadas en una selección muy cuidada de temas, ediciones más cortas y una lectura constante de la pista de baile.

“Hay canciones que tienen que sonar sí o sí; si no suenan, la gente te lo dice”, reconocieron.

Esa conexión emocional ha permitido que La Movida sea definida por muchos como “la mejor fiesta del verano en Ibiza”, incluso en una isla con algunas de las mejores discotecas del mundo.

“Aquí la gente viene a sonreír, a bailar, a pasarlo bien. No hay mal rollo, hay una energía diferente”.

Inversión, artistas invitados y visión de futuro

Vázquez y Petit también destacaron la importancia de reinvertir en el proyecto, apostando desde el inicio por bailarines, músicos en directo y artistas invitados, algo poco habitual cuando comenzaron en 2005 y 2006.

“Nunca hemos pensado solo en ganar dinero, siempre hemos querido ofrecer una fiesta con calidad”, afirmaron.

De cara a 2026, confirmaron que ya tienen fechas cerradas, festivales internacionales y una nueva etapa para su residencia veraniega, que cambiará de ubicación y “dará un salto importante de calidad”, aunque por el momento no pueden desvelar más detalles.

Una Nochevieja muy especial

La próxima gran cita será el 31 de diciembre en Ibiza, con una gran fiesta de Nochevieja que contará con escenario exterior, artistas invitados, performances y sorpresas, y que volverá a reunir a miles de personas para despedir el año bailando.

“La Movida es una comunión entre el público y nosotros; cuando termina la sesión muchas veces nos preguntamos qué ha pasado”, concluyeron.