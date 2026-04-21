Maribel Torres: “La radio ha sido mi vida y siempre la llevaré en el corazón”

La histórica locutora ibicenca Maribel Torres, referente absoluto de la radio en Ibiza y Formentera, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para repasar su amplia trayectoria en la radio con motivo del galardón en la categoría de Comunicación que recibirá el jueves 23 de abril en los Premios Onda Cero 2026 que se celebrarán en el Teatro Pereyra de la ciudad de Ibiza.

Torres, emocionada, ha reconocido que este galardón le llega en un momento muy especial, después de una etapa en la que ha recibido varios homenajes por su contribución a la comunicación y a la defensa de la libertad de expresión y, sobre todo, ha recordado a su amiga de la infancia, la periodista Concha García Campoy, con quien compartió "barrio, juventud y vocación, llegando a vivir juntas una vida entera desde que vivíamos en el barrio de ses Figueretes de Ibiza y en torno a un micrófono desde que empezamos con un programa que se llamaba Instituto al habla en los años 70".

En este sentido, la popular periodista, ha tenido tiempo para repasar sus inicios en la radio, "desde las cuñas que grababa corriendo en sus años de COU hasta su primer programa musical en el que puse música para media Ibiza que nos mandaban cartas, pasando por la época artesanal de cintas Revox, vinilos, cartuchos y teletipos" y al mismo tiempo ha comparado aquella radio "de manos, de intuición y de improvisación" con la actual, completamente digitalizada, advirtiendo también que "que aunque la inteligencia artificial puede facilitarlo todo también puede quitarnos imaginación si no sabemos dosificarla".

Maribel Torres junto a su compañero de vida y trabajo, JoanTur | Redacción

Además, como es lógico, buena parte de la entrevista ha estado centrada en el programa que marcó para siempre su carrera en la radio, Es Nostre Camp, y que condujo durante mucho tiempo junto a su compañero de vida, Joan Tur. Un programa mítico y recordado por varias generaciones de ibicencos por el trabajo que llevó a cabo para preservar la cultura popular ibicenca "recogiendo canciones, glosas y tradiciones que muchos vecinos no se atrevían a cantar en público por pudor o censura" y, tras recordar anécdotas y grabaciones históricas, puso en valor "que este enorme archivo debe digitalizarse y compartirse en parte entre los colegios e institutos de la isla para que a nadie se le olvide de donde venimos ni cuáles son nuestras raíces".

Y por ello, aunque está jubilada, Maribel Torres ha asegurado que la radio sigue siendo parte de su vida y aunque ahora disfruta "de viajar, de sus amigas y de sus nietas", ha agradecido "profundamente" el reconocimiento y el cariño del jurado y de la audiencia recordando "que recibir este premio en vida, viniendo de la radio, es para llenarse de orgullo al cien por cien, porque siempre la llevaré en el corazón".