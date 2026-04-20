Carlos Rodríguez: “La verdadera vocación del médico es ayudar a los demás”

Carlos Rodríguez, médico ibicenco con casi tres décadas de trayectoria en distintos centros de salud de la isla y como jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Can Misses de Ibiza, ha sido reconocido con el galardón de Salud que patrocina Intermobel en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026 que se celebrará el jueves 23 de abril a las 19.00 horas en el Teatro Pereyra de la ciudad de Ibiza.

En una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera Rodríguez ha recordado sus inicios en 1982, influido por su padre médico y formado en el Hospital Clínic de Barcelona, y cómo tras pasar por numerosos centros de salud de la isla, se consolidó como urgenciólogo en Can Misses, donde ejerció más de dos décadas siendo el Jefe del Servicio en el hospital ibicenco.

Un tiempo en el que la sanidad ibicenca ha cambiado radicalmente, "desde el antiguo sambulatori que era un hospital de una sola planta hasta la creación del actual sistema de urgencias, mucho más estructurado y profesionalizado y que es el reflejo del cambio en Ibiza, que ha pasado de ser un lugar de tamaño humano a convertirse en un monstruo que necesita de todo, incluyendo médicos, enfermeras, policías o jueces".

Al mismo tiempo, Rodríguez ha relatado cómo, junto a otros profesionales, implantó el sistema de triaje y el modelo de organización que aún hoy funciona en urgencias y que incluía algo novedoso para la época como una clasificación por niveles, fast track, boxes y circuitos diferenciados, y al mismo tiempo ha recordado episodios duros, como los años en los que atendían a pacientes en parada por consumo de heroína, destacando el valor del trabajo en equipo. "Nunca lo había pensado, pero sí, hemos salvado muchas vidas, pero si que tengo claro que nuestra vocación como médicos siempre ha sido ayudar y acompañar".

Por otro lado, Rodríguez ha hablado de su etapa como portavoz del sindicato médico Simebal y de las reivindicaciones que siguen pendientes "como las plantillas sobredimensionadas para cubrir bajas y permisos, mejores condiciones laborales y un modelo que haga de Ibiza un destino atractivo y no un castigo" y es que según sus palabras, la falta de profesionales "es un problema crónico en la isla que se intentó solucionar sin mucho éxito hace décadas con complementos de fidelización". Y, sobre la huelga de médicos contra la ministra de Sanidad Mónica García, ha asegurado que "la negociación está bloqueada por cuestiones ideológicas cuando deberían de ser los médicos los que tendrían que tener voz en la toma de decisiones".